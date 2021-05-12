TL

تزامن الإعلان عن وصول محادثات فيينا للاتفاق النووي إلى طريق تعتريه دشم وانسدادات حتى الآن مع مشكلات التأليف الحكومي في تل أبيب وتصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة بعد القدس وسقوط مئات الشهداء والجرحى برصاص قوات الاحتلال المعدني والمطاطي وإحباط المندوب الأميركي جلسة مجلس الأمن بمعارضة اتخاذ أي قرار وصدور ردات فعل قوية عربية ودولية.

المنار

تفطر فلسطين اليوم، وقد ارتوت عروقها نصراً، وشرايين غزة تضخ مئات الصواريخ نصرة للقدس راسمة معادلة غير مسبوقة عبر عنها رئيس حكومة العدو السابق إيهود أولمرت الخائب في عدوان ألفين وستة على لبنان. الرجل انكسر قلبه لرؤية مئات المستوطنين يفرون في شوارع القدس، متسائلا منذ متى يفر الإسرائيليون في القدس نتيجة إطلاق الصواريخ من غزة.

nbn

هي فلسطين مرة أخرى... صلت حي على الجهاد بنعمة زاد الصوم فهل هلالها عيداً ونصراً ليس ببعيد.

هو ما بشرت به صواريخ غزة وأجراس كنائس القدس ومحاريب مساجدها وأقصاها وحجارة من سجيل يرشق بها جنود العدو أطفال اللد والناصرة وحيفا ويافا وأم الفحم ونابلس والخليل.

mtv

بالمراهم والبودرة المخدرة والرماد في العيون، وبين حفلة شتائم ونهاية سجال، يطل أهل المنظومة من شبابيك قصورهم على الشعب الهائم في الساحات بحثاً عن رغيف ودواء ومستشفى مفقود و دولار موعود و نقطة وقود، فيمطرونه بقرارات كاذبة سطحية ومنصات خاوية، كلها من الصنف غير القابل للصرف والذي يتلاشى قبل أن يجف الحبر الذي صيغ به.

NTV

ثمانون طائرة إسرائيلية تستعد هذه الليلة لتنفيذ غارات على غزة.. بمعدل يفوق أربع مرات مجموع المسيرات العربية المجتمعة افتراضياً على مستوى الجامعة العربية فغارات العدو تحلق من فوق الاجتماع الطارئ للجامعة الذي كان بحصيلة مسيلة للدموع ولم يعتزم الخروج بأكثر من بيان تنديد وإن جاء بلهجة حادة فالعرب سيتخذون قرارات لا تمس اتفاقيات التطبيع الموقعة مع العدو.

OTV

فيما الاستغراب والاستهجان سيدا الموقف إزاء المقاربة التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في ملف تشكيل الحكومة، بحيث يحجم عن التأليف والاعتذار في آن معاً، وهما الخياران المنطقيان الوحيدان المتاحان أمامه.

LBC

ما هو حدث اليوم، سيكون مجرد خبر لا يلفت النظر بعد فترة.. أليس هذا ما يحدث عادة؟

كان عدم تسديد المصارف سحوبات بالدولار حدثاً فأصبح خبراً عادياً لا يتوقف أحد عنده.

كان الانتظار ولو لدقائق أمام محطات المحروقات حدثاً، فأصبح الانتظار لساعات من أجل أقل من تنكة بنزين خبراً عادياً.

الميادين

أعلنت الخارجية الفرنسية أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على آلية تسمح بالضغط على مسؤولين لبنانيين يُعيقون تشكيل الحكومة".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنه "نتواصل مع مختلف الجهات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية من أجل خفض التصعيد وتهدئة الوضع".

العربية

اعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطي كينيث ماكينزي، أن "​إيران​ لا تزال أكبر تهديد للنشاطات الخبيثة، نجحنا بردع إيران من خلال قواتنا الموجودة في المنطقة، لكن كل الخيارات متاحة للتعامل معها بما فيها العمل العسكري، وهي تستخدم ميليشياتها في ​العراق​ لاستفزاز قواتنا هناك".