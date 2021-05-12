لبنان الحر

أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن "ألمه الشديد لسقوط الضحايا ومن بينهم الأطفال ‏الأبرياء على الأرض الفلسطينية المقدسة"، مؤكدًا "تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته المحقّة، ‏وإذ تقدّم بالتعزية الحارة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن ذوي الشهداء رفع الراعي الصلاة من ‏أجل شفاء الجرحى وإطلاق سراح الأسرى وإحلال السلام في فلسطين أرض السلام والمقدسات".‏

صوت لبنان

اعتبر المكتب السياسي "الكتائبي" في بيان، أنه "بعدما بلغ ​لبنان​ عتبة الدول الفاشلة، في ظل ​منظومة​ مستهترة ونظام متعثر ومؤسسات مستقيلة من مسؤولياتها على مختلف المستويات، بات ​الشعب اللبناني​ أمام واجب استرداد بلده من يد مجموعة تمعن في إذلاله وتجويعه وتخطط لسلبه حقه في الإمساك بمصيره.

radio orient

أعلن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​عبد اللطيف دريان​، في بيان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء في 12 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة ​شهر رمضان​ المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس في 13 أيار 2021م، هو أول أيام ​عيد الفطر​ السعيد لعام 1442ﻫ".

اذاعة النور

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنه "عندما ترى الشعب مذلولاً أمام ​محطات المحروقات​ والأفران، وتحت رحمة مافيات اللحوم و​الحليب​ والمواد الغذائية والترابة و​مصرف لبنان​ ووقف الدعم، وعلى أبواب الفلتان الأمني والإجتماعي، تسأل نفسك هل نحن شعبٌ صبور أم يائس أم مُتَمْسِح؟ ثم تكتشف أننا مش شعب، نحنا كمشة بشر مجمّعين من هون وهون".

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الإعتداءات الإسرائيلية التي بدأت قبل أيام في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى، معتبراً أن المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، مجدداً التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق.