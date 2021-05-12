الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط سياسية قولها إنّ الولايات المتحدة تسعى بالدرجة الأولى إلى تأمين مصالحها مع إيران وروسيا وسواهما، والحفاظ على أمن «إسرائيل» أولاً في المنطقة، ولهذا تؤجّل البتّ في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية إلى حين معرفة إلى أين تتجه التقسيمات الجديدة لدول المنطقة. وبطبيعة الحال، فإنّ التقرير الذي نشره معهد كارينغي أخيراً، على ما أشارت الأوساط نفسها، عمّا يجري في الكواليس من اتصالات عربية وإقليمية ودولية تتقاطع جميعها مع إحياء الدور السوري في لبنان، على الأقلّ حتى استقراره السياسي وتشكيل حكومة تُدير الانتخابات النيابية والرئاسية في العام 2022، ليس بعيداً عن الواقع. ومن يدري إذا ما توافقت الدول الكبرى والإقليمية على هذا الأمر، فإنّ هذا الدور قد لا ينتهي بعد إجراء هذه الانتخابات بل قد يطول أكثر ليشمل المناصب السياسية ومكاسب أخرى تحت ذرائع عديدة منها عدم تمكّن اللبنانيين من إدارة بلادهم بأنفسهم، وعدم قدرتهم على التوافق في ما بينهم على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها وما إلى ذلك.

الجمهورية/راكيل عتيق

نقلت عن جهات سياسية أنّ روح المبادرة الفرنسية غير متعلّقة بشكل الحكومة بمقدار ما هي مرتبطة بالإصلاحات الواجب على هذه الحكومة أن تجريها، وأنّ التعاطي مع أي حكومة سيجري وفق التزامها هذه الإصلاحات وليس وفق شكلها، خصوصاً أنّ خروقات عدة سبق أن طاولت المبادرة الفرنسية ولم يسحب الفرنسيون مبادرتهم أو وعدهم بالدعم بعد التأليف، معتبرةً أنّ عدم التدخل الفرنسي أخيراً في مسار التأليف وتفاصيله يفتح المجال أمام الأفرقاء بالوصول إلى حكومة يتوافق عليها اللبنانيون وتلائمهم.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصدر ديبلوماسي قوله إن أفق الحلول في لبنان مسدودة، بالكامل وأنه لا يرى أي إمكانية لتأليف حكومة إنقاذ تكون قادرة على الولوج في عملية إصلاحية كبيرة تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان في المدى المنظور، لا بل إنه يتخوف من أن يؤدي الكباش الحاصل الآن إلى تأجيل الانتخابات النيابية أو التمديد للمجلس الحالي في حال حصل التأجيل أو التحديد فإن العالم سيتعاطى مع لبنان على أنه دولة فاشلة، وأن الدعم الدولي سيغيب، بعد أن انخفض خلال العام الماضي وهذا العام إلى حدود الـ25 بالمئة. وإذ يعرب هذا المصدر الدبلوماسي الغربي عن تخوفه من اللجوء إلى رفع الدعم الذي سيؤدي إلى فلتان الأسعار وازدياد حالات الفقر والعوز في لبنان، وربما يؤدي أيضاً إلى انفجار اجتماعي لم يشهد له لبنان من مثيل حتى إبان الحرب الأهلية، والحروب التي حصلت على أرض لبنان، فإنه في الوقت ذاته يرسم أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان رفع الدعم سيحصل في عهد حكومة الرئيس حسان دياب الذي ليس في وارد القبول بحصول هذه الكارثة في عهده، سيما وأن رفع الدعم كما يقال عنه لن يتوافق والتقديمات الاجتماعية التي وعدت حكومة تصريف الأعمال بإقرارها لمساعدة الشعب اللبناني على الصمود ولو لوقت أطول أمام الأزمة التي تشد الخناق على رقبته.

نداء الوطن/الان سركيس

قال إن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يُصرّ على المطالبة بالحياد ومؤتمر دولي يطرح من خلاله القضية اللبنانية لأن الحلّ بات بحاجة إلى تدخّل أكبر، ولهذه الأسباب يعمل لوبي لبناني داخل الإدارة الأميركية الجديدة للوصول إلى دعم أميركي لمطالب البطريرك الوطنية. ويوزّع هذا اللوبي نشاطه على أكثر من جبهة، ولا يقتصر على التواصل مع الأميركيين بل إنه يبذل مجهوداً كبيراً في كل عواصم القرار العالمي، لأن مثل هكذا مؤتمر دولي يحتاج إلى رعاية عالمية وليس فقط الاكتفاء بالمواقف الداعمة.