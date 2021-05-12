الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد استقبلت وفد "إعلاميون من أجل الحرية": نحن مع حرية التعبير لكن في ظل الإحتقان الموجود لا يمكننا صب الزيت على النار

استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، وفداً من مبادرة "إعلاميون من أجل الحرية"، حيث استمعت إلى هواجسهم، لا سيما موضوع الحريات الإعلامية التي يجب أن تبقى مصونة. وأكدت عبد الصمد أمام الوفد "حرصها على حماية الإعلاميين وحرياتهم ونقل صوتهم إلى المعنيين"، مشيرة إلى "دور وزارة الإعلام، ليس فقط في نقل مواقف وقرارات الحكومة، بل الإضاءة على مشاكل الجمهور وهواجسه، لا سيما الإعلاميين"، وقالت: "إن وزارة الإعلام هي صلة الوصل بين الجمهور والحكومة وتعمل على تلبية حاجاتهم من طلاب وإعلاميين وصناعيين ومختلف القطاعات".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: تركيا تسعى لقرار أممي ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تسعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء، عقب لقائه الثنائي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والمباحثات على مستوى الوفود، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى المملكة العربية السعودية. وأعرب تشاووش أوغلو عن شكره لنظيره السعودي على دعوته وحسن الضيافة. ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه أجرى محادثات شفافة وصريحة للغاية مع الجانب السعودي وأن البلدين قررا مواصلة الحوار. وأوضح أن الجانبين بحثا ماهية الخطوات التي يمكن الإقدام عليها في العلاقات الثنائية، وكيفية معالجة الملفات الإشكالية بين البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن يؤكد دعم إدارته لحل الدولتين في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض، دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وندّد البيت الأبيض بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة "حماس" وجماعات أخرى استهدفت مستوطنات إسرائيلية، وقال: إن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "إننا ندعو إلى ضبط النفس والهدوء. إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية وأيضاً للشعب الفلسطيني الحق في الأمن والأمان مثلما يحق للإسرائيليين".