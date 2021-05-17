الجمهورية 12/5/2021

حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين

أعلنت شركة نمساوية عن تصميمها لحذاء ذكي، لمساعدة فاقدي البصر على اكتشاف العوائق والعقبات بمدى يصل الى 4 أمتار، إذ يحتوي الحذاء الذكي على أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية. ويمكن لهذا الاختراع الذي سمي "إنومايك" أن يصبح بديل لعصا المشي. ويتميز الحذاء بقدرته على تحذير الأعمى من العوائق من خلال الاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث.

12/5/2021

بعد الهند ... موجة كورونا فتاكة من إفريقيا؟

حذرت هيئة المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن القارة يمكن أن تشهد موجة إصابات من فيروس كورونا مماثلة للموجة القياسية التي تجتاح الهند حالياً. ويخشى علماء الأوبئة من ان اتجاهاً تصاعدياً بالإصابات في بعض المناطق يمكن أن يجلب ذروة جديدة. وشهد وسط أفريقيا الشهر الماضي زيادة بنسبة 64% في الإصابات وسط وجود سلالات متحورة ومعدلات متدنية من التلقيح. و أظهرت بعد السلالات قدرتها على إضعاف فعالية المستضدات واللقاحات.