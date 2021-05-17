TL

جلسة طارئة لمجلس الامن والاتحاد الاوروبي الثلاثاء ومنظمة التعاون الاسلامي ادانت في بيان اسرائيل فيما اطلق وزير الخارجية السعودي مناشدة للمجتمع الدولي للتوصل لوقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.

المنار

عممت القيادات الفلسطينية في مخيمات ​الجنوب​ وشرق صيدا رسالة على فصائلها قالت فيها، انّ "​حزب الله​" ابلغ الى قياداتها بضرورة التنبّه الى عدم قيام اي مجموعة بأي عمل نحو ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة انطلاقًا من ​جنوب لبنان​.

nbn

في اليوم السابع لم يختلف المشهد على امتداد الجغرافيا الفلسطينية كثيرا: إمعان إسرائيلي في القتل الذي لا يميز بين طفل وامرأة ومسن وإفراط خيالي في تدمير المنشآت المدنية في كل مدينة وقرية بقطاع غزة ناهيك عن مجزرة الأبراج الممنهجة.

mtv

كل شيء يؤكد أن جبهة الجنوب لن تفتح، رغم بعض المناوشات، وأن الحدود اللبنانية- الإسرائيلية ستبقى مضبوطة، والأسباب كثيرة، أبرزها أن حزب الله لا يريد معركة مع إسرائيل، كما أن إسرائيل لا ترغب في زيادة جبهة إلى جبهاتها المفتوحة في الداخل.

NTV

أحد أهداف إسرائيل، إخماد الصوت والصورة، عبر قصف مكاتب الأسيوشيتد برس والجزيرة. وإذا كانت قناة الجزيرة قد أعلنت عزمها على مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية، فإن الAP هي وكالة أميركية، قد قصفت بطائرات أميركية وتمويل أميركي، لكون الترسانة العسكرية الاسرائيلية تشحن مصادر تمويلها سنويا من الراعي الرسمي في واشنطن.

OTV

ذكرت مصادر مطلعة انّ الرئيس المكلّف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ لن يعود الى ​بيروت​ في نهاية عطلة ​عيد الفطر، وهو سيمضي بضعة ايام قد تمتد الى اسبوع إضافي.

LBC

افاد ديبلوماسيون ان مفاوضات دقيقة تشهدها اروقة الامم المتحدة لاصدار بيان من مجلس الامن يطالب بوقف العملية العسكرية في غزة، ترفضه واشنطن حتى الان، ما دفع بوزير الخارجية الصيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، الى القول: "بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد".

الميادين

طالبت ​وزارة الصحة​ في غزة بإمدادها بـ​المستلزمات الطبية​ الأساسية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل. ​​​​​​​

الجزيرة

قالت قناة كان الإسرائيلية، في تقرير لها إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تمتلك غواصات قادرة على حمل 50 كلغم من المتفجرات.

العربية

دعا ​وزير الخارجية​ الصيني ​وانغ يي​، ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، الى "إجراء محادثات مباشرة على أراضيها بغية وقف ​العنف​ الدائر بين الجانبين منذ اندلاع التوترات بـ​القدس​ في ​شهر رمضان​ الماضي"، مشيراً الى ان الصين ستكثف جهودها لتعزيز محادثات ​السلام​ وستؤدي بجدية واجبها كرئيس للمجلس".