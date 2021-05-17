لبنان الحر

اعتبر ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، أن "أكثر من ثلث سكان ​لبنان​ يعتمدون على ​الزراعة​، والكنيسة تولي اهتماما خاصا بالأرض وزراعتها على أساس الروحية الصافية والعلمية المتطورة مع الأرض، تحقق الزراعة ​الأمن​ الغذائي من خلال تأمين حاجة لبنان من الغذاء والمواد الغذائية التي تدخل في الصناعات ومن خلال زيادة ​الصادرات​ لإدخال العملة الصعبة الى لبنان، ونطالب الدولة بدعم قطاع الزراعة وإعادة النظر بالإتفاقيات بهدف فتح الأسواق، ونناشد الللبنانيين المنتشرين ومؤسساتهم الإعتنماء بتسويق البضائع و​المنتجات​ اللبنانية في الخارج".

صوت لبنان

اعتبر مستشار رئيس ​الحكومة​ ​خضر طالب​ ان "الاسرائيلي وبعد اكتشافه حجم الصمود للمقاومين في غزة لن يفكر في خوض المغامرة مع ​لبنان​ ولكن لا احد يعلم مدى الحماقة الاسرائيلية".

radio orient

نظم "تيار المستقبل" وكتلة "المستقبل" النيابية، بتوجيهات من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة في بلدة مروحين في قضاء صور، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وشارك فيها وفود من "التيار" من مختلف المناطق.

اذاعة النور

بحث رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال ​اتصال​ هاتفي مع رئيس ​مجلس الشورى​ في ​ايران​ ​محمد باقر قاليباف​، الاوضاع العامة وآخر التطورات في ​لبنان​ والمنطقة، في ضوء مواصلة ​اسرائيل​ عدوانها على ​الشعب الفلسطيني​ على مساحة الجغرافيا الفلسطينية المحتلة.

صوت المدى

رأى النائب ياسين جابر أن "من غير المقبول التحجج بمعايير وعقد تؤخر تأليف الحكومة، فيما الحاجة ‏ملحة لتشكيل سريع مع برنامج واضح وتفويض مباشر بالإصلاحات من دون عراقيل".‏