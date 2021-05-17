جددت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة وذلك بعد دعوته التجار لمسامحته بسبب الأضرار التي لحقت بهم جرّاء الإغلاق بسبب "كورونا".

قال رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو أن حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن المسامحة يُفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم.

قتل 108 أشخاص في هجمات عنيفة بمختلف أنحاء نيجيريا الأسبوع الماضي.

تجدد القتال بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية أمس، في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.