في اليوم السابع للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، أغارت طائرات إسرائيلية بقوة تدميرية كبيرة فجر أمس على منازل فلسطينيين في شارع الوحدة في حي الرمال بغزة، قبل أن يعمل رجال الإنقاذ ومتطوعون على انتشال جثامين الضحايا ومن تبقوا من الأحياء.

قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينياً.

استمرت الفصائل الفلسطينية في إطلاق دفعات متتالية من الصواريخ على العمق الإسرائيلي والمناطق المجاورة لغزة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مستهل اجتماع لمجلس الأمن أمس، يجب أن يتوقف القتال، يجب أن يتوقف فوراً، واصفاً العنف بأنه مروّع، وأضاف أن التصعيد يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف.

وجّه البابا فرنسيس أمس دعوة لإرساء السلام في الشرق الأوسط، محذراً خصوصاً من دوامة موت ودمار في المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي أمس الأحد، ما وصفته بالاعتداء الهمجي الذي تشنه إسرائيل على الفلسطينيين وطالبت بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.

تظاهر ألاف في مدن أميركية وكندية تأييداً للفلسطينيين، داعين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة أقصى قدرة من النفوذ لوقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل.