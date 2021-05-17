الديار/ جويل بو يونس

تناولت موضوع الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون عبر السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت في العلن قليل جداً ما سرّب عن مضمون الرسالة، إذ اكتفى مكتب الإعلام في القصر الجمهوري بالإشارة إلى أنّ الرسالة تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية والتطورات الأخيرة. وأضافت أنّ هذا الاقتضاب بالتسريب والتكتّم الشديد أصرّت مصادر مطلعة على جو بعبدا أن تُبقي عليه، معتبرةً أنّه لا يجوز بروتوكولياً أن يفصح عن مضمون هكذا رسالة قبل أن تصل مباشرةً ويستلمها صاحب العلاقة. كذلك

لفتت إلى أنّ مصادر مطلعة من خارج إطار بعبدا، إلى أنّ الرسالة أتت بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إلى بيروت ومتصلةً بالتطورات المتعلّقة بالملف الحكومي ولاسيما بضوء ما يحكى عن عقوبات وإجراءات فرنسية بحق معرقلي تشكيل الحكومة اللبنانية، كاشفةً أنّ فخامة الرئيس حرص في الرسالة على التأكيد على تمسكه ودعمه للمبادرة الفرنسية التي لا تزال قائمة وعلى كل بنودها من الحكومة إلى التدقيق الجنائي، كما تمنى بحسب المصادر أن تكمل باريس في جهودها، مشدداً في الوقت نفسه على التمسك بوجوب الحفاظ على مقتضيات ومستلزمات الدستور اللبناني والميثاق الوطني.

الجمهورية/ أنطوان فرح

قال إنّ المنصّة الإلكترونية تنطلق في أجواء لا يمكن البناء عليها للقول أنّها ستحقّق الفرق الذي كان يأمل البعض حصوله لجهة تأمين نوع من الاستقرار في أسعار الصرف في السوق الحرة. وبانتظار ما ستؤول إليه مبادرة مصرف لبنان لإراحة اللبنانيين، لا يبدو أنّ الراحة ستعرف طريقها إلى الناس في المرحلة المقبلة. وأضاف أنّه من خلال التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لإعلان آلية عمل المنصة الإلكترونية، يتبيّن أنّ بعض النقاط التي كان يشوبها الغموض جرى توضيحها، في حين بقيت نقاط أخرى غامضة إلى حدٍ ما، وهو غموض مقصود وليس بالصدفة. ومن أهم الأمور التي توضحت، تلك المتعلقة بهوية من يحق له الحصول على الدولارات أو الليرات من المنصّة الإلكترونية. وفي حين كان الاعتقاد السائد أنّ عمل المنصّة سينحصر بالمستوردين وبعض الجهات التي لديها مبررات مُقنعة لشراء الدولار، أوضح مصرف لبنان في تعميمه، انّ المصارف تستطيع عبر المنصّة "تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق". وقال إنّ المنصة الإلكترونية ستؤمّن شفافية كبيرة لانسياب الدولار في السوق الحرة، وسيصبح في مقدور مصرف لبنان مراقبة السوق بدقة، ومعرفة تحركات سوق الصرف بيعاً وشراءً، ومعرفة هوية من يشتري ويبيع، وبالتالي، سيكون في مقدور المركزي أن يعرف عندما تحصل مضاربات مشبوهة لأسباب تجارية أو سياسية. وهذا تطور إيجابي، خصوصاً في ظل التوجّس الموجود لدى البعض، من وجود مؤامرات دائمة تهدف إلى رفع سعر الدولار اصطناعياً. وختم قائلاً من خلال مضمون التعاميم التي صدرت، ومن خلال الوقائع المعروفة سواء لجهة القدرات المالية لمصرف لبنان، أو لجهة السيولة الدولارية التي تستطيع أن تؤمّنها المصارف لسوق الصرف، يمكن التأكيد أنّ سعر الليرة لن يكون ثابتاً بعد المنصّة، بل سيبقى عرضة لأهواء السوق المرتبطة بدورها بالحاجة والواقع. وبالتالي، واذا لم يطرأ جديد يخفّف من منسوب التشاؤم القائم، ومن الحاجة المتزايدة إلى دولار غير متوفر، ينبغي أن نتوقّع استمرار انهيار الليرة في المرحلة المقبلة، ولن تكون المنصة أكثر من وسيلة لتشريع سوق الصرف الحرة، بدلاً من تركها في الشارع تحت مُسمّى السوق السوداء.

الأخبار/ راجانا حمية

تحدّثت عن أزمة الدواء وقالت: إنّ الأزمة ليست في انقطاع بعض الأدوية بسبب تأخّر المعاملات في مصرف لبنان. فقد تخطى القطاع هذه الأزمة التي انتقلت إلى المربع الخطر، مع الوصول إلى حافة الهاوية في المهنة، على ما يقول نقيب الصيادلة في لبنان، غسان الأمين، منبهاً إلى أنه "بعد شهرٍ من الآن، نحن ذاهبون لفقدان سريع للأدوية وإقفال قسري للصيدليات، إن لم تتوفر خطة بديلة". وهذا يعني أنّ "الأمن الدوائي للمواطن أصبح على المحك". والسبب هو أنّ القطاع اليوم في "أزمة تجمع بين عاملين متناقضين، فمن جهة بدك دوا، ومن جهة أخرى ما في مصاري". أزمة خطة بديلة تستقيل الحكومة فيها اليوم من أداء واجباتها «إذ إن ما يجري هو كباش بين حكومة تريد إبقاء الدعم للدواء من دون خطة وبين مصرف لبنان". أما تبعات تلك الأزمة فهي انقطاع أدوية أساسية، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى أدوية "الاستهلاك اليومي".