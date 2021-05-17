الوكالة الوطنية للإعلام

عودة: لتحصين البلد من تداعيات الصراعات الخارجية بالتضامن والتفاهم

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت. وألقى المطران عودة عظة استهلها بتهنئة المسلمين بعيد الفطر، سائلا الرب الإله أن "يحفظهم ويحفظ وطننا لبنان من كل مكروه". وقال: "تعيد كنيستنا المقدسة اليوم للنسوة الحاملات الطيب، إضافة إلى يوسف الرامي ونيقوديموس التلميذ الليلي. نسمع في تراتيل خدمة جناز المسيح: إن التلاميذ قد فقدوا جرأتهم، وأما يوسف الذي من الرامة فقد أبدى جرأة وشهامة، لأنه لما شاهد إله الكل ميتا عاريا، طلبه وجهزه. كان القانون اليهودي يجيز لذوي المحكوم بالإعدام أن يستلموا جسده ليدفن، لكن أحدا لم يجرؤ على طلب جسد يسوع، فقام يوسف بالمهمة ودفنه في قبر جديد، مع أنه لم يكن قريبا ليسوع أو من التلاميذ الإثني عشر، بل كان شخصا معروفا في المجتمع اليهودي. نيقوديموس أيضا كان من أغنى أغنياء اليهود، وكان ذا مركز في المجتمع اليهودي، لكنه لم يأبه لكل ذلك وأراد أن يصير تلميذا للرب، وقد أدى اعترافه الإيماني بالرب يسوع إلى خسارته كل ما يملك، وطرده من مركزه. وقد نفي من أورشليم، فخسر العالم ليربح الملكوت، واعتمد على يد الرسول بطرس".

وكالة الأناضول

تركيا.. الإعلان عن تفاصيل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو 3 أسابيع من الإغلاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأرسلت الوزارة تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 يونيو/ حزيران المقبل. ولفتت إلى أن حظر التجول يستمر خلال هذه الفترة المذكورة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة. فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الإثنين. وأعفى تعميم وزارة الداخلية المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم (ضمن الساعات المحددة)، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصين تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لإجراء مفاوضات مباشرة على أراضيها

دعت الصين الفلسطينيين والإسرائيليين، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مباشرة على أراضيها بغية وقف العنف الدائر بين الجانبين منذ اندلاع التوترات بالقدس في شهر رمضان الماضي. وقال وزير الخارجية وانغ يي خلال جلسة لمجلس الأمن لتناول العنف بين الجانبين، "ستكثف الصين جهودها لتعزيز محادثات السلام وستؤدي بجدية واجبها كرئيس للمجلس". وتابع الوزير "نجدد دعوتنا لفلسطين وإسرائيل لمواصلة ذلك الحوار في الصين، ونرحب بممثلي الجانبين للحضور إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة". وقال وانغ إن "الصين تعمل مع الدول المعنية بشأن البيان الصحفي لمجلس الأمن. وللأسف ، ببساطة بسبب عرقلة دولة واحدة ، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد"، في إشارة محتملة لعرقلة الولايات المتحدة إصدار بيان سابق من المجلس مؤخرا حول الوضع. وتابع الوزير "ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار مسؤولياتها الواجبة واتخاذ موقف عادل ، وإلى جانب معظم المجتمع الدولي ، ندعم مجلس الأمن في تهدئة الوضع وإعادة بناء الثقة ودفع التسوية السياسية إلى الأمام".