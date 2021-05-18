لبنان الحر

أشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​، الى أن "‏​الدواء​ مفقود في الصيدلية، وصحة المواطنين في خطر، والمعنيون نائمون وغارقون في سبات عميق، فهل من يحرك ساكنا قبل فوات الأوان ؟ فالدواء ليس ترفا والصحة​ ليست لعبة".

صوت لبنان

اعتبرت مصلحة المهندسين في حزب ​القوات اللبنانية​ ان "انتخابات ​نقابة المهندسين​ في خطر، فبعض أحزاب السلطة تعمد إلى العمل على تأجيل، لا بل إلى إلغاء انتخابات نقابة المهندسين من خلال تعطيل نصاب جلسة مجلس النقابة.

radio orient

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ أنّ عدد ​الإصابات​ الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط بلغ 32080 اصابة بفيروس كورونا​، وعدد الحالات​ النشطة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع الشهر الماضي من 5965 ليصل الى 1303 حالة وعدد حالات الشفاء بلغ 30148 حالة و 692 حالة وفاة حتى اللحظة.

اذاعة النور

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، ان "اسقاط اتفاق 17 ايار كان إيذانًا ببدء عصر ​المقاومة​ واندحار ​العدو الاسرائيلي​ الى ان كان التحرير لقد كان اتفاق ذاك الزمن عنوانا للذل والعار، ولم ينصاع له اهل المقاومة في حينه فكان السادس من شباط الذي اسسس لإلغاء اتفاق الخضوع والخنوع.

صوت المدى

أكد عضو "تكتل ​​لبنان​​ القوي" النائب ​إدي معلوف، في حديث تلفزيوني، ان "​التيار الوطني الحر​ كان واضحاً منذ البداية كيف يتعاطى مع ملف ​تشكيل الحكومة​، و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اعلن انه يمتلك منهجية معينة لتشكيل الحكومة واليوم ندعو رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الى الذهاب الى ​قصر بعبدا​ من اجل التفاهم مع عون.