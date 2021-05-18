الجزيرة - السعودية

اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي

تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا طارئًا اليوم، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

أخبار الخليج - البحرين

عواصم العالم تنتفض تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإدانة للعدوان الإسرائيلي

شهدت العديد من مدن وعواصم العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتظاهر الآلاف في مدن أمريكية وكندية تأييدا للفلسطينيين، داعين إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت تدور أعنف مواجهات منذ سنوات بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية. وخرجت مسيرات التضامن مع الفلسطينيينفي العيد من المدن الأمريكية والكندية بينها نيويورك وبوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان ومونتريال.

القدس - فلسطين

في ظل تواصل العدوان: اميركا تصادق على صفقة أسلحة لإسرائيل بمبلغ 735 مليون دولار

وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم أمس، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وخصوصا ضد قطاع غزة، وتتهمها جهات حقوقية دولية بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة ان عددا من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في الكونغرس عبروا عن معارضتهم للصفقة، بعدما تم إخطار الكونغرس بهذه الصفقة في 5 أيار/ مايو الجاري.

ووقع 28 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، على عريضة دعوا فيها بايدن إلى وقف العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

الاتحاد - الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والتطورات في إسرائيل وفلسطين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.