الجمهورية – رنى سعرتي

تحدّثت عن انطلاق المنصة الإلكترونية أمس، ليتبين أنّ الانطلاقة كانت نظرية، في حين أنّه لم يتم تداول العملات على هذه المنصة لأسباب لم يتم الإفصاح عنها. ومن المتوقع أن تبدأ اليوم عمليات التداول، إذا لم يطرأ أي عائق مفاجئ. وأكدت مصادر مصرفيّة أنّ مصرف لبنان سيتدخّل لضبط سعر الصرف في المنصة من خلال صندوق خاص لتثبيت القطع، مشدداً على أنّ مصرف لبنان والمصارف لن يموّلا عمليات المنصة بل ستقوم بتمويل ذاتها من خلال العرض والطلب، "وفي حال رأى البنك المركزي أنّ هناك ضغوطات كبيرة، سيعمد إلى التدخل". وبالإضافة إلى دورها المستهدف في لجم انهيار الليرة، فإنّ منصة "صيرفة" قد تكون أداة أخرى لتقليص حجم الودائع بشكل إضافي، انطلاقاً من عمليات شراء وبيع الدولارات بسعر صرف موازٍ للسوق السوداء، على أن يكون متاحاً أمام المودعين سحب الليرات من حساباتهم وشراء الدولارات بها عبر المنصة. وقد يتاح لهم ومن أجل تحفيزهم، السحب من الحسابات الدولارية على سعر صرف الـ3900 ليرة لشراء الدولارات عبر المنصة، بما سيساهم في خفض حجم الودائع الدولارية، دفترياً، من دون الحاجة لضَخ سيولة نقدية إضافية بالليرة في السوق.

الأخبار – ماجد جابر

تحت عنوان: "مدارس نحو وضع خطّة تعليم مدمج للعام المقبل: الـ"أونلاين" باقٍ... ولو ذهبت "كورونا"" كتب "جابر"، لن تكون جائحة كورونا التحدّي الأصعب للقطاع التعليمي، وإنّ المشهد المرتقب مع انطلاق العام الدراسي المقبل، يشي بأنّ الأزمة الاقتصادية والمالية ستطغى على بقية التحدّيات، وأن التعليم عن بعد أو التعليم المدمج سيتحول إلى ضرورة ملحّة وحاجة إنقاذية. أمّا ارتفاع سعر صرف الدولار والرفع المرتقب للدعم عن الوقود سيشكلان الحجة الأقوى للمدارس لرفع أقساطها ضعفين، وربما أكثر في حال اللجوء إلى زيادة رواتب المعلمين والموظفين. وستكون الإجراءات التقشفية والإدارية الخاصة صارمة بالتوازي مع ضغوط المرحلة. وقد بدأ عدد من المدارس، فعلاً، بالتفكير في وضع خطة تعليم مدمج للعام الدراسي المقبل (يومان للتعليم عن بعد وثلاثة أيام للتعليم الحضوري)، حتى ولو ذهبت كورونا إلى غير رجعة. وربما تقلّص المدارس الحصص الأسبوعية لبعض المواد التعليمية، وتلغي المواد الإجرائية، كذلك عدم الإغفال أنّ الأوضاع المتدهورة قد تؤدي إلى إقفال بعض المدارس نهائياً. ولن يكون التعليم الرسمي بمنأى عن تأثيرات العاصفة الاقتصادية والمالية. وبدورهم، سيكون المعلمون الفئة الأكثر تأثراً بالانهيار. وفي وقت لن تتحسن فيه رواتبهم في المدى المنظور، باستثناء بعض المدارس الخاصة المدعومة خارجياً، سيكون التململ من الحضور اليومي إلى المدارس سيد الموقف.