الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية لوزيرة الخارجية الايطالية: أولويتنا حكومة تحقق الاصلاحات ونشدد على دعم لبنان في استعادة الاموال المهربة الى مصارف اوروبية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية مارينا سيريني في خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "أن تشكيل حكومة جديدة له الاولوية حاليا في عملنا السياسي على الرغم من العقبات التي تواجه هذه المسألة من داخل وخارج، لكننا لن نوفر اي جهد للوصول الى هذا الهدف وتشكيل حكومة تكون من اولى مهامها تحقيق الاصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد الذي يعاني منه لبنان، اضافة الى التدقيق المالي الجنائي الذي يشكل المدخل الحقيقي لهذه الاصلاحات".

وكالة الأناضول

الخميس.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث تطورات فلسطين

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، الإثنين، عقد اجتماع لأعضاء الجمعية حول التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الخميس المقبل.

جاء ذلك في بداية جلسة الجمعية العامة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "مسؤولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".

وحتى صباح الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا و35 سيدة، إضافة إلى 21 استشهدوا منذ 7 مايو/أيار ومئات الجرحى بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال بوزكير: "استنادا إلى رسالة من منظمة التعاون الإسلامي وكذلك من جامعة الدول العربية قررت الدعوة إلى عقد اجتماع بشأن الحالة في الشرق الأوسط والمسألة الفلسطينية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: روسيا ستفعل كل شيء من أجل أن يبدأ الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات مباشرة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تدين الضربات على أهداف مدنية في فلسطين وإسرائيل.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير خارجية سيراليون: "ندين الضربات التي يتم إطلاقها من قطاع غزة على المناطق السكنية، وبالطبع الضربات غير المقبولة تمامًا ضد المواقع المدنية في الأراضي الفلسطينية. وأعتقد أنه كانت هناك بالفعل دعوات كافية لوضع حد فوري لهذا الوضع".

وأضاف أن: "روسيا الاتحادية ستفعل كل شيء لتبدأ فلسطين وإسرائيل المفاوضات المباشرة وأن موسكو مستعدة للمساعدة في تنظيم مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين في روسيا الاتحادية".