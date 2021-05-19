الشرق الأوسط

6 /5 /2021

تسارع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح أشار ايضاً الى ان الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "آي إتش إس ماركت"، أن بيانات المسح لشهر نيسان تقدم أدلة مشجعة على ان منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني مضيفاً أن انتعاش الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً الى النمو.

12 /5 /2021

الطاقة المتجددة لمزيد من النمو خلال العامين المقبلين

توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار نمو الطاقة المتجددة حول العالم، خلال العامين المقبلين، وذلك بعد أن نمت العام الماضي بأسرع وتيرة في عقدين بقيادة الصين. وارتفعت القدرة الجديدة للطاقة المتجددة 45% في 2020 لتصل الى 280 غيغاوات العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 1999 حتى رغم حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخيرات في نشاط البناء بسبب تأثير "كوفيد-19". وستشكل الصين قدرة متوقعة بنسبة 58% للعام2022، وذلك بعد ان استحوذت على 50% من النمو في قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي.

12 /5/ 2021

هل يقتل "الطفل الواحد" الاقتصاد الصيني؟

سجل النمو السكاني في الصين أبطأ معدل له منذ عقود، ليصل الى 1,411 مليار نسمة، على ما أظهرت نتائج التعداد السكاني الثلاثاء، مما سلط الضوء على أزمة تلوح في الأفق بسبب ارتفاع معدل الأعمار وشيخوخة المجتمع. وازداد عدد سكان الصين بمقدار 72 مليون نسمة، لكن النمو السكاني البالغ 5,4 في المائة خلال العقد الماضي كان الأبطأ منذ ستينات القرن الماضي، ويتزامن منع انخفاض حاد في أعداد المواطنين في سن العمل. وسيشكل ارتفاع أعداد كبار السن تحدياً لبكين لإنفاق مزيد من الأموال على الرعاية الصحية والرواتب التقاعدية. ويعود تراجع معدل الولادات الى عوامل عدة، منها تراجع عدد الزيجات، وتكلفة السكن والتربية، وتأخر النساء في الإنجاب لأسباب مهنية، كما وتأثير وباء "كوفيد-19" في قرارات الأزواج بالإنجاب.