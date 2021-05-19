TL

غالبية الأخبار تتعلق بالقضية العربية المركزية والتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس واستطرادا" على القضية برمتها وامتدادا" الى الحدود اللبنانية وإطلاق الرصاص الاسرائيلي في اتجاه دورية للجيش اللبناني.

المنار

انها افشل الحروب.. هذا ما يقرأه الصهاينة في ايام حربهم المسعورة التي لم تحقق اي انجاز عسكري ولم تفلح الا بقتل المدنيين الفلسطينيين، واستجرار آلاف الصواريخ الفلسطينية الى عمق الكيان، فاصابت عسكره وسياسييه وامان مستوطنيه..

nbn

هي رسائل في كل الإتجاهات...رئيس الجمهورية ميشال عون وجه رسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول.

mtv

داخلياً وفي إطار تعميق الأزمات، ارسل رئيس الجمهورية كتاباً الى مجلس النواب طالبه فيه بحث امتناع الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة وتأكيد شراكة رئيس الجمهورية في التشكيل.

NTV

أعلنت رئاسة الجمهورية أن ما صدر عن وزير الخارجية يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً.

OTV

أعلن تكتل لبنان القوي تمسكه بعلاقات الأخوة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوباً وقيادات.

LBC

أعلن في بيان "مشاركة سائقي الشمال، إلى جانب اتحادات النقل البري، في أي تحرك أمام وزارة الداخلية ليوجهوا رسالة إلى الوزارة المعنية بإصدار قرارات تحويل المبالغ المحصلة من قبل الشركة التي تتولى المعاينة إلى الدولة، ثم وقف العمل بالمعاينة وتسديد الرسوم في مراكز النافعة أو لدى شركات الأموال والتحويل"، وقال: "لن نعيد فتح مراكز المعاينة قبل صدور قرار كهذا، وليكن ما يكون".

الميادين

أعلنت ​وزارة النقل العراقية​، عن "إجلاء 308 عراقيين من ​الهند​ على متن رحلة طيران استثنائية مباشرة نفذتها ​الخطوط الجوية العراقية​"، موضحة ان "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية، أنها استدعت ​السفير اللبناني​ لدى البلاد على خلفية التصريحات "المشينة" من قبل وزير خارجية لبنان في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة​.

العربية

اعلنت ​وزارة الخارجية​ الإثيوبية ان "​إثيوبيا​ دولة ذات سيادة، ولا يمكنها قبول أي إملاءات من الخارج بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية"، مشيرة الى ان "​حكومة​ إثيوبيا تريد أن توضح مرة أخرى أن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها يقع ضمن مسؤوليتها".