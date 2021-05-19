لبنان الحر

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ بعد اجتماع اللجنة، الى أنه "ناقشنا جدول اعمال اللجنة، عن القانون رقم 544 الصادر عام 96، والاقتراح المتعلق باخضاع الموظفين للمؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.

صوت لبنان

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا ​عبد الرحمن البزري​ أن خطوة ​وزارة الصحة​ بتسهيل ​تلقيح​ من هم فوق الـ 40 سنة بلقاح استرازينيكا دون موعد مسبق تهدف إلى تسريع عملية تلقّي ​اللقاح​ في ​لبنان​، ورفع منسوب المناعة المجتمعية، داعياً المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في المنصّة إستعداداً للمرحلة القادمة من التلقيح ضد كوفيد-19 والتي ستشهد وصول ​لقاحات​ متعددة إلى لبنان وبكمياتٍ كبيرة.

radio orient

أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى ان "رسالة ​رئيس الجمهورية​ الى ​مجلس النواب​ إمعان في ​سياسة​ قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية ​العنصرية​ لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في ​الخليج العربي​"، مضيفا :"للحديث صلة في البرلمان".

اذاعة النور

وجه ​اللقاء التشاوري​ "التحية الى ابناء الشعب الفلسطيني على كل اراضي فلسطين التاريخية، في غزة العزة وفي الضفة ​المقاومة​ وفي الداخل المحتل المنتفض، هؤلاء الذين يؤسسون اليوم معادلة جديدة تحبط كل مخططات تصفية القضية وفي مقدمها ​صفقة القرن​ المشؤومة، ويؤكدون ان فلسطين من النهر الى البحر هي فلسطين الواحدة وبوصلتها ​القدس​".

صوت المدى

أكد تكتل "لبنان القوي"، خلال إجتماعه الدوري، "وقوفه الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية"، معتبراً ان "من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على أرضهم، وأن تكون عاصمتها ​القدس الشرقية.