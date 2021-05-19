الديار/ جويل بو يونس

تناولت ما جاء على لسان وزير خارجية لبنان شربل وهبة في مقابلة على قناة "الحرة" وقالت: أثارت التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية والمغتربين في مقابلته بلبلة واسعة وموجة احتجاجات داخلية وخارجية اعتراضاً على المواقف التي ادلى بها والتي طالت المملكة العربية السعودية ولاسيما لجهة استخدامه "كلمة البدو" أثناء النقاش مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري بعدما كان الاخير قد وصف رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر بالثنائي المرح. وأضافت أنّهما لبث أن أنهى الأخير مقابلته حتّى بدأت المعلومات تتحدث عن استياء سعودي عارم من تصريحاته وتحذيرات من إمكان أن تبلغ الامور حد الازمة الدبلوماسية بين البلدين ولاسيما أنّ وزارة الخارجية السعودية استدعت السفير اللبناني الثلاثاء لتسليم مذكرة للاحتجاج على ما وصفته بـ "التجاوزات" التي ارتكبها وزير الخارجية شربل وهبة. كذلك الحراك السعودي قوبل أيضاً بحراك داخلي إذ طلب رئيس الجمهورية ميشال عون استيضاحاً لما أدلى به وهبة منه شخصياً فاجتمع به صباح الثلاثاء بعيداً عن الاعلام، وكان لافتاً خروج بعبدا ببيان ظهراً تتنصّل به مما جاء على لسان الوزير وهبة مشيرةً الى أنّ رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا. وفي مقابلة مع الوزير وهبة "للديار" أبى وزير الخارجية الا وان يوجه رسالة للملكة مفادها: "نحن في لحظة نعالج فيها ذيول الكلام الذي قلته وبكل الاحوال علينا بالهدوء والتركيز على عمق العلاقة بين بلدينا أكثر من عبارات فعل وردة فعل واتمنى ان يتم الامر بمعالجة هادئة خارج إطار التصعيد! فهل تتأزم أكثر فأكثر بين لبنان والمملكة؟"

الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "القطاع الصحي يحتضر.. والدواء أول الغيث" كتبت "أبي حيدر" تنفّذ أكثر من 45 صيدلية في المتن إضراباً غداً الخميس، احتجاجاً على ما آل اليه وضع القطاع الصيدلاني. وبعد إقفال حوالى 700 صيدلية. فالصيدليات التي لا تزال تفتح أبوابها تعاني من نقص كبير في الادوية. ولسان حال الصيادلة: "لا نعرف لماذا نستمر بالعمل طالما ليس بمقدورنا تأمين متطلبات المرضى من الأدوية أو مستلزمات طبية. فالشركات لا تسلّمنا، ومخزوننا فارغ والرزق على الله". وأضافت أنّ الوضع في المستشفيات لا يختلف كثيراً حيث حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريح أمس، من "خطر الموت الذي يهدّد حياة المرضى، في ظلّ كارثة متمثّلة بالنّقص الحاد في المستلزمات الطبية، الأدوية وكواشف المختبر، بعد أن زادت حدّة الأزمة في الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أنّ "العديد من الأدوية لا تُسلّم حتّى للحالات المزمنة والخطرة مثل أدوية القلب". أمّا نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة فيقول: إنّ تفاقم الأزمة هذه المرة، إلى مجموعة من المعوقات التي حلّت في الوقت نفسه. وفي السياق نفسه، أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث لـ"المركزية" أمس، أنّ "مخزون المستشفيات فارغ، وتتّصل ببعضها لاستعارة دواء إذا وجد في مستشفى آخر. وإنّ وكلاء الأدوية يقولون إنّ البضائع غير متوافرة في حوزتهم. أمّا بعض مستوردي المستلزمات فيصارحون أنّهم أوقفوا التسليم بسبب الضياع في تحديد الأسعار... باختصار فوضى عارمة وخطرة مسيطرة على البلد"، كذلك كشف عن نيّته توجيه كتاب إلى "جميع المسؤولين لرفع المسؤولية عن المستشفيات في حال وصل إليها مريض وتدهورت حالته الصحية بسبب عجز المستشفى عن إجراء فحص مختبر له أو إعطائه الدواء اللّازم".

نداء الوطن/ رمال جوني

تحدّثت عن ارتفاع الأسعار وإبقاء الرواتب على حالها وقالت، في الوقت الذي تشهد فيه الاسعار والسلع والمحروقات ارتفاعاً مخيفاً، بقيت رواتب العمال والموظفين على حالها، وفق سعر صرف يعادل 1500 ليرة، ربما هذا أجاز للموظفين اعلان إضرابهم التحذيري ليومين. إضراب جاء نتيجة تآكل معاشاتهم التي باتت لا تتجاوز الـ100 دولار بعد أن كانت ما يقارب الـ1000 دولار. وأضافت أنّ هذا الاضراب لم يشمل المياومين في هذا القطاع، فهذه الطبقة "المعدومة" محرومة من كل الحقوق، حتى أيام العطل الرسمية " تحسم" من المعاش الذي لا يصل الى 50 دولاراً. من وجهة نظر الموظفين فإن مطالبهم محقة، فهم طالبوا بخفض دوامات العمل اليومية واعتماد نظام المداورة إضافةً إلى إلحاقهم بنظام البطاقة التموينية، وهؤلاء يعلّلون مطالبهم بأنّ الأسعار ارتفعت ومعاشاتهم انخفضت، وفيما لم يلتزم عدد منهم بالإضراب، أكد آخرون أنّ مطالبهم محقة سيما في هذا التوقيت الاقتصادي الصعب، أما المياوم لا أحد يلحظ معاناته، ولم يلحظ الاضراب صعوبة تنقّل هذا العامل.