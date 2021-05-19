الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي أعلن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني

أعلن تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، في المبنى المركزي "للتيار الوطني الحر" في سن الفيل، الى "جانب الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية"، معتبرا أن "من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على أرضهم، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وأن ينعموا بالأمن والإستقرار كشرط لحصول السلام بينهم وبين إسرائيل".

وكالة الأناضول

مصر تعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يشهد تدميرًا بالغًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل. وقال متحدث الرئاسة المصرية عبر "فيسبوك"، إن "الرئيس السيسي يعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سوريا وأبخازيا توقعان اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة

استضافت دمشق اجتماعات الدورة الأولى للجنة الأبخازية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، وفي إطارها وقعت سوريا وأبخازيا اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس الأبخازي "عقب ختام أعمال اللجنة، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي الاقتصاد والسياحة في البلدين". ووصل رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، إلى دمشق في زيارة رسمية لعدة أيام على رأس وفد اقتصادي كبير. وكانت جمهورية أبخازيا افتتحت في أوائل تشرين الأول الماضي سفارتها في دمشق.