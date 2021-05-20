TL

أعفي وهبه من مهامه مطفئا بطلب تنحيته نيران فتيل كاد يفجر العلاقات اللبنانية -السعودية -الخليجية والتي لم يلتئم جرحها بعد بسبب رمان الكبتاغون. وحجت الشخصيات اللبنانية الى دارة السفير السعودي متضامنة مع المملكة ومستنكرة فطويت صفحة الاساءة فيما طمأن البخاري الى أن ما يحكى عن سعي السعودية لترحيل اللبنانيين لا أساس له من الصحة.

المنار

يعد الصهاينة ايام حربهم، ويتحسسون خيبتهم وهم ينتظرون صواريخ المقاومة المحملة بكثير من الرسائل الشديدة الانفجار، التي تصيب المجتمع الصهيوني وجيشه وقيادته السياسية.

nbn

رئيس الجمهورية ميشال عون وجه رسالته ... ورئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى عقد جلسة نيابية لتلاوتها ضمن مهلة الثلاثة ايام وفق الأصول الدستورية...أما الرئيس المكلف سعد الحريري فيعود خلال الساعات المقبلة ليشارك في الجلسة حيث سيكون له موقف من رسالة عون هو بمثابة رد على ما تضمنته تصريحا او تلميحا فيما يتعلق بصلاحيات ومهام الرئيس المكلف ورئاسة الحكومة بشكل عام ضمن الدستور .

mtv

تحولت خيمة السفير السعودي محجة لمستنكري كلام وهبة، اما حكوميا فانتظار وترقب للجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون.

NTV

سيدة الوزارات أصبحت اليوم حمالة الحقائب السيادية المعبأة بأشغال شاقة وأول طريق وزيرة الخارجية بالوكالة ستكون في تعبيد الأسفلت السياسي بعد " تعكير" العلاقات اللبنانية الخليجة.

OTV

في الموضوع الحكومي، فلا يزال الحل ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان أولا، وعودته ثانيا إلى الأصول الدستورية والميثاقية التي لا بديل عنها لحل إشكالية التأليف، علما أن الموضوع يحضر في مجلس النواب الجمعة المقبل، حيث تتلى رسالة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

LBC

يستعجل العالم كله التوصل الى حل نهائي يحيي الاتفاق النووي الايراني، الذي حقق تقدما كبيرا على مدى الايام العشرة الماضية حسب ما اعلن اليوم، في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، والتي تستأنف الاسبوع المقبل.

الميادين

قررت ​الحكومة المصرية​، الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة مسبقا لمواجهة "كوفيد-19" وبينها غلق المحال التجارية في التاسعة مساء، فيما كشفت أنها اتفقت على استيراد 20 مليون جرعة من لقاح "​سبوتنيك​ V" الروسي ومثلهم من لقاح "​جونسون آند جونسون​".

الجزيرة

أكد السفير الفلسطيني في ​العراق​، أحمد عقل، أن "المرجع الديني الأعلى ​علي السيستاني​، وحد المواقف العراقية تجاه ​القضية الفلسطينية​"، موضحاً ان "موقف العراق سواء كان حكوميا أو حزبيا أو شعبيا، واضح إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وموقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية تجاه قضيتنا".

العربية

اعلن ​مجلس الوزراء القطري​ ان "دولة قطر تبذل جهودها لوقف اعتداءات وانتهاكات ​القوات الإسرائيلية​".