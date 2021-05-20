لبنان الحر

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة لمجلس النواب عند الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية.

صوت لبنان

توقع نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أن يحدد الرئيس نبيه بري موعدا للجلسة النيابية العامة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية يوم الجمعة المقبل على أن ترفع 24 ساعة للمناقشة"، مرجحا ان "تكون جلسة المناقشة مطلع الأسبوع المقبل".

radio orient

التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي السفير السعودي وليد البخاري في دارته باليرزة.

اذاعة النور

عرض ​وزير الطاقة​ و​المياه​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريمون غجر​ في مكتبه في الوزارة، مع نائبي ​بعبدا​ ​علي عمار​ و ​فادي علامة​، مسؤول ​البلديات​ في حركة "امل" ​بسام طليس​، ورئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​ ​محمد ضرغام​، في حضور المدير العام للاستثمار في الوزارة المهندس غسان نور ​الدين​، والمدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ المهندس ​جان جبران​، الى أزمة المياه في المنطقة وكيفية حلها وتعزيز الموارد المائية للمواطنين.

صوت المدى

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ​وزير الخارجية​ والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال شربل وهبه وتسلم منه كتابا بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية.