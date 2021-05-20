أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي عن توصل أطراف مفاوضات فيينا إلى إطار اتفاق حول إحياء الصفقة النووية مع إيران. و"يمكن الآن القول إننا توصلنا إلى هيكل الاتفاقي وتم تحديد نصه الرئيسي، لكن العديد من بنوده لا تزال قيد التفاوض ولا تزال بعض القضايا الرئيسية محل خلاف".

أكدت روسيا إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وقال المندوب الروسيب للمفاوضات "أكدت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة خلال اجتماعها اليوم إحراز تقدم "جيد" أو "ملموس" وأن اتفاقا أصبح في المتناول".

أعلنت الخارجية التركية أنها ترفض رفضا قاطعا تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، متهمة الولايات المتحدة بتشويه جوهر مفهوم "معاداة السامية"وشددت الوزارة على أن هذه المصطلح يستخدم حاليا لتبرير تصرفات إسرائيل وتخفيف الضغط عليها بخصوص انتهاجها سياسة التطهير العرقي والديني والثقافي.

أكد مصدران في الوفد التفاوضي الحكومي الأفغاني، أن حركة "طالبان" مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة.