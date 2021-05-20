الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية عليمة بكلّ ما جرى قولها فإنّه سيتمّ لملمة الموضوع من قبل السعودية ودول الخليج، وإن كانت قد رفعت شكاوى رسمية بحقّ الوزير شربل وهبه أدّت الى قرار "تنحّيه"، خصوصاً وأنّ المحادثات بين الرياض وطهران قد بدأت، وهي لا تزال في مرحلة الإستكشاف.. لهذا فإنّ السعودية لن تترك أي "أمر عَرَضي" يُعكّر مسار هذه المحادثات كونها تعوّل عليها كثيراً في المرحلة المقبلة لتحقيق التعاون والمصالحة فيما بين إيران والدول العربية. وبالطبع فإنّ تحسّن العلاقات بين السعودية ودول الخليج وإيران، سينعكس إيجاباً على الوضع في لبنان، وسيتوقّف حلفاء الداخل عن اعتماد الخطاب التحريضي.

الشرق/ تيريز القسيس

نقلت ديبلوماسيين متابعين للاحداث خلال الساعات الماضية، على خلفية تصريح الوزير المستقيل شربل وهبه قولهم فإن التوجه الخليجي يتجه نحو امتصاص الازمة وتداعياتها خصوصا وان ابناء الجالية اللبنانية في دول الخليج كانت مهددة فعلا بخسارة أعمالها ومستقبلها. وقال أحد السفراء المخضرمين عسى ان تكون هذه الخطيئة خاتمة للعب بوتر العلاقات اللبنانية الخليجية والتي تعود لسنوات وسنوات.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصادر المطلعة على الجو السعودي قولها أن زوبعة التوتر الحالية انتهت مع رحيل وزير الخارجية شربل وهبة، اذ "لا يجب ان يحمل الشعب اللبناني فوق طاقته ولا يجب ان نتعاطى مع لبنان كدولة صديقة وشقيقة بما لا يتناسب مع خطأ ارتكبه فرد". وعلى مستوى رئاسة الحكومة لا تريد المملكة الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة وجاء من يبلغ الاخير الرسالة بصراحتها، لكن الى الآن هم يلمحون الى عدم رغبتهم بوجود الرئيس سعد الحريري من غير أن يصرحوا بشكل واضح، خصوصاً وان لا طرح لبديل بعد.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

راى أن رسالة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس ربما ستؤدي فقط الى تحريك عجلة التأليف الحكومي المتجمدة بفعل الخلافات السائدة بين المعنيين، ولكنها قطعاً لن تنتهي الى قرار نيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلّف، الذي لا يمكن ان يعتذر الاّ اذا بادر هو شخصياً الى هذا الاعتذار.