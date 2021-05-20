روسيا اليوم

وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض التصعيد في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض التصعيد في غزةصحيفة: نتنياهو يقرر الاستمرار في الحرب رغم مطالبات بايدن له بوقف التصعيد في المنطقة

وقال أوستن في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع غانتس وشددت على دعمي المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى "أننا راجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التي يمارسها بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.

الاتحاد الأوروبي: مقتنعون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الصفقة النووية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الصفقة النووية مع إيران كنتيجة للمفاوضات المستمرة في فيينا.

وأعلن المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، خلال مؤتمر صحفي عن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات حول مصير الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، مؤكدا أن الجولة الخامسة ستنطلق الأسبوع المقبل.

وشدد مورا على أنه "على قناعة تامة" بأن أطراف المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحياء الصفقة النووية.

واعتبر أن الجولة الرابعة كانت الأكثر نجاعة خلال المفاوضات الجارية، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به.

وقال مورا، الذي ينسق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "حققنا تقدما ملموسا خلال الأيام الـ10 الماضية، لكن لا تزال هناك أمور يجب العمل عليها، وسنجتمع من جديد الأسبوع المقبل وسنواصل عملنا".