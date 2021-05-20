الوكالة الوطنية للإعلام

بخاري: المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل ولن يكون هناك ترحيل للبنانيين من السعودية ومن دول الخليج

أعلن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في دردشة مع الاعلاميين في ختام اليوم التضامني، أن "المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، ولن يكون هناك ترحيل للبنانيين من المملكة ومن دول الخليج"، وقال: "إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة".

أضاف: "ما شاهدناه من شائعات لا يعكس موقف المملكة، فالقيادة الرشيدة في المملكة تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة".

وتابع: "إن العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب، وما شهدناه اليوم من مواقف وتضامن يعكس حقيقة مواقف الشعب اللبناني بكل انتماءاته، ومفاخر المملكة وأصالتها أكثر من أن تعد وتحصى ولا ينكر ذلك إلا جاهل مضللَّ أو أفاق مضلَّل".

وكالة الأناضول

الخارجية التركية ترفض الاتهامات الأمريكية بحق أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، ردا على اتهام برايس الرئيس أردوغان بـ"معادة السامية".

ودعت الوزارة، الإدارة الأمريكية إلى "السعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين (في فلسطين) بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها ضد قياداتنا".

وشددت على أنه لا ينبغي استغلال مفهوم "معاداة السامية" لإعفاء إسرائيل من النقد إزاء سياسات التطهير العرقي والديني والثقافي التي تمارسها. وأكدت أن الرئيس أردوغان لم يقصد اليهود في تصريحاته، إنما الحكومة الإسرائيلية التي تواصل العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ أيام، ما أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشباب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين لباشينيان: روسيا تواصل التهدئة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على أن روسيا ستواصل المساهمة في تطبيع الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: " بناء على تبادل سابق لوجهات النظر، تمت مناقشة الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالتفصيل. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتسوية عاجلة للحادث الحدودي من خلال المفاوضات".

يشار إلى أن بوتين، شدد في المحادثة على أن "الجانب الروسي، كوسيط، يساهم بنشاط في تطبيع الوضع وسيواصل العمل بنفس الروح". وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات حول هذه القضية وغيرها".