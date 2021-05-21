الوكالة الوطنية للإعلام

عكر جالت على عدد من ألوية وأفواج الجيش في صيدا والزهراني وشددت على دورهم في التصدي لأي اعتداءات ومنع التهريب وضبط الأمن في محيط المخيمات

قامت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، بجولة تفقدية على عدد من ألوية وأفواج الجيش اللبناني في الجنوب لا سيما في صيدا والزهراني. واستهلت الزيارة من قيادة منطقة الجنوب في صيدا، حيث أقيمت للوزيرة عكر مراسم استقبال وتشريفات عسكرية عزفت خلالها الموسيقى وجرى استعراض وحدات من الجيش، ووضعت إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء. كما زارت لواء المشاة الأول وفوج التدخل الثاني وفرع مخابرات الجيش في الجنوب واستمعت إلى شرح مفصل حول التدريبات العسكرية والمهمات وكيفية تنفيذها، حفاظاً على الأمن والإستقرار. كما استمعت منهم إلى مطالبهم. وزارت عكر غرف العمليات وحضرت مناورات وتدريبات عسكرية تؤكد مدى جهوزية الجيش اللبناني في التصدي لأي اعتداءات على لبنان.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يطالب بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بإنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، حول الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين. وقال إن "جهود حماية الفلسطينيين يجب أن تشمل الحماية الجسدية عبر تشكيل قوة دولية بمساهمات عسكرية ومالية من الدول المتطوعة". وشدد وزير الخارجية التركية على أن الأعمال العدوانية الأخيرة التي تمارسها إسرائيل "تشكل جريمة حرب وعلينا كشف مرتكب الجريمة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بايدن يتصل بالسيسي من أجل "وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية"

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وضرورة وقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، في بيان "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفاً "الاتصال تناول التباحث وتبادل والرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة".