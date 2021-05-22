TL

أشار السفير الفلسطيني في ​لبنان​، ​أشرف دبور​، إلى أنه "عندما وقف الرئيس الفلسطيني محود عباس وخلفه ​الشعب الفلسطيني​ والأحرار في هذا العالم بمواجهة مشروع التطبيع، والظروف التي وصلنا إليها، هذا المشروع كُسر، لكن لم يُنزع من عقول من أرادوا له أن يُنفّذ، لذلك نجد محاولات مستمرة لتنفيذه". وشدد على أن "هذا المشروع ينتهي عندما نحقق أمانينا بإنهاء الاحتلال واستعادة اراضينا كاملة".

المنار

مساءُ الخيرِ يا غزة، مساءُ النصرِ والعزة، مساءُ القدسِ والضفة وكلِّ حجارةِ الاقصى، وارضٍ غيرِ محتلة..

مساءُ النصرِ والتحريرِ لاحرارٍ بلا مِنَّةٍ اعادوا القدسَ عنواناً، وكلَّ الفخرِ للامة..

مساءُ الجرحِ اِن اقسمَ بانَ السيفَ لن يُغمَد ، واِن عُدتم لنا عُدنا، وسيفُ القدسِ فَلْيَشهد..

مساءٌ من شذَى الأمة، وهذا الحسمُ يا عكا، وهذا الاقصى يبتهل، زمانُ الذُلِّ قد وَلَّى ..

nbn

قبل الفجر… بعد ليالٍ عشر … صمدت وما سكتت… إستُشهدت ولم تمت… ومن قلب الجراح… حاصرت حصارها وقامت تقطف ثمار زرعها مقاومة في الأرض وصواريخ في السماء… .

أذّنت غزة للنصر في قبة المسجد الأقصى بإمامة شيخ جرّاح حيّ .

خلفه صلى شعب جبار فصنع مجد أمة .

mtv

اعتبر عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب سيزار معلوف، أن "الرسالة التي أرسلها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​مجلس النواب​ هي دستورية وليست مخالفة للأصول بتاتًا، لكنّني كما اعتذرت عن حضور جلسة اليوم في مجلس النواب، التي ارجئت للغد، سأعتذر غدا ايضا مع كامل احترامي لزملائي ولرئيس مجلس النوّاب".

NTV

من ثلاثة وثلاثين يوما في تموز لبنان إلى أحد عشر يوما في شهر فلسطين.. تقلص الزمن وتوسعت مسافات الصواريخ.. لتعطي إشارة للسلاح أنه في أي عدوان قادم مع إسرائيل فستسوى مدنها بأقل الأيام المقبلة .

OTV

هل تشكل مناقشة رسالة رئيس الجمهورية غداً بعد تلاوتها اليوم فرصة جديدة للتوصل إلى حلول للأزمة الحكومية المستعصية، أم مناسبةً أخرى للهرب إلى الأمام الذي اعتاده المعطلون، تفادياً لمواجهة الحقيقة التي أعلنها وليد جنبلاط بصراحة تامة أمس، عن الموقف السعودي من ترؤس سعد الحريري للحكومة اللبنانية؟

LBC

في الحرب الرابعة بين حماس واسرائيل منذ سيطرة حماس على غزة منذ أكثر من عشر سنوات ، وبعد احد عشر يومًا على هذه الحرب، تتعدد القراءات :

حماس وسائر الفصائل الفلسطينية، يرون أنهم حققوا في احد عشر يومًا انتصارًا معنويًا هائلًا غير مسبوق، من خلال توحيد المواقف بين غزة والضفة الغربية، والأهم من كل ذلك مع فسطينيي الداخل، أي المقيمين في إسرائيل أو ما يُعرفون بعرب 48 .

الميادين

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بـ"نجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية والتي قادتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، موضحاً ان "الفلسطينيين في القطاع تعرضوا لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة0

الجزيرة

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ ​حسين سلامي​، عن "استراتيجية بلاده المستقبلية"، مشيراً الى ان "استراتيجية إيران المستقبلية تتمثل في توسيع المجال الدفاعي في العمق وعلى ارتفاعات عالية، وإلى الحصول على إمكانية الحرب عن بعد".

العربية

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله الفايز، على ضرورة "استمرار الجهود الدولية لإطلاق مفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، معتبرًا ان "نجاح الجهود الدولية لوقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية، وعلى إسرائيل الالتزام ووقف الاستفزازات".