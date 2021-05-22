لبنان الحر

أشار رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الى أن "قضية محاولة إحراق بيت أقليم طرابلس الكتائبي امتحان لما تبقى من هيبة الدولة. الجهة المحرّضة أصبحت معروفة والمنفذون ايضا. الأجهزة الأمنية مسؤولة عن جلب الفاعلين للمحاسبة".

صوت لبنان

نظم تكتل نواب حزب "الشعب الأوروبي" في البرلمان الأوروبي، جلسة حوارية إفتراضية مع حزب "القوات اللبنانية" لمناقشة الوضع اللبناني الداخلي وأوضاع المنطقة، حيث تناول المجتمعون آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية.

radio orient

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وفد من حركة حماس في لبنان برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي وعضوية جهاد طه، أيمن شناعة وعبد المجيد العوض، في حضور المستشار خضر طالب وقائع انتصار غزة والقدس وحيثيات اتفاق وقف إطلاق النار.

اذاعة النور

أثنى عميد ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، على كتاب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ المُرسل إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، والذي "سيُخاطب به ​المجلس النيابي​، طارحًا أزمة ​تأليف الحكومة​ أمام النوّاب بوصفه المرجع المسؤول عن التكليف والساهر على تطبيق الدستور، وذلك بعد أن وصلت عملية التشكيل إلى طريق مسدود".

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي أن لا أحد طلب من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الثلث المعطل ورئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ اعترف بذلك، ورسالته أمس إيجابية جداً وكلامه كان منطقياً للغاية وهذا الكلام مطلوب اليوم من المسؤولين كافة.