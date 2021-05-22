الحمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن أوساط القصر الجمهوري قولها أنّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يخطط لدفش الرئيس سعد الحريري الى الاعتذار، بل هو ينتظر الحريري لكي يعيد النظر في التشكيلة التي سبق أن قدّمها». وترى أنّ الكلام عن محاولة الرئيس عون دفع الحريري الى الاعتذار جزء من البروباغندا وحملة الأوركسترا التي تعمل على توجيه تهمة التعطيل الى الرئيس عون. وتعتبر أنّ عقدة التأليف الحقيقية ليست في أي وزارة أو حجة من الأخبار الملفّقة التي تُشيع، بل بعدم رغبة الحريري في إعادة النظر في التشكيلة التي قدّمها الى عون والتجاوب مع الأسس التي طرحها الرئيس وتحقق الشراكة الوطنية الفعلية. فالحريري لا يريد التجاوب مع الدعوات كلّها التي وُجّهت إليه.

الديار/ فادي عيد

راى أن تأجيل الرئيس نبيه بري لجلسة الأمس مردّه إلى مخاوفه من أن تؤدي هذه الجلسة إلى توسيع الشرخ السياسي الحاصل في البلد وتعميق حالة الإنقسام الداخلي، ولكن يبقى الخوف الأكبر من أن تدخل هذه الأجواء في الإطار الطائفي، وعندها يحصل ما لا تحمد عقباه، بفعل الإحتقان السائد وانسحابه على الشارع المتوتّر أصلاً، ولهذه الغاية، فإن الساعات القليلة المقبلة حاسمة ومفصلية على ضوء هذه الأزمة المفتوحة على كافة الإحتمالات، الأمر الذي ستتبلور معالمه بعد ظهور نتائج اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي، ولا سيما لقاءه مع الرئيس المكلّف سعد الحريري وشخصيات أخرى.

اللواء/ انطوان الاسمر

قال أن الأربع والعشرون ساعة التي أرادها الرئيس نبيه بري فسحة لتنظيم المواجهة المرتقبة بعد ظهر اليوم في مجلس النواب بين سعد الحريري وجبران باسيل قد لا تحمل ما يبتغيه الرجل، صانع التسويات. هو رمى الى الفسحة لترتيب مخرج يقوم على أن يقرن مجلس النواب أي مقاربة للرسالة الرئاسية بمبادرة لجمع الكتل في طاولة حوار في مجلس النواب على غرار حوارات العام 2006، يكون مرتكزها الخروج من الأزمة الحكومية. لكن ظرف الـ2006 الذي قاد إلى حوارات ساحة النجمة لا يصلح راهنا، أقله لأن أي حوار – مطلوب بالتأكيد - مكانه الوحيد والأصلح القصر الجمهوري.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن اوساط الرئيس وليد جنبلاط على حسن مقاصده والاهداف واولها تحريك الجمود الحكومي .فتحدث جنبلاط بلسان اللبنانيين طارحاً همومهم فيما لا باب اخر لمعالجتها الا عبر تشكيل الحكومة. يعتبر ان الازمة كبيرة فيما اسباب الخلاف ثانوية. واذا كان الحل عبر لقاء الرئيس سعد الحريري وباسيل فلمَ لا يعقد لمصلحة البلد كمدخل للحل"