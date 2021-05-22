روسيا اليوم

البرلمان الأوكراني ينظر في إدراج "حماس" على قائمة الإرهاب

دعم عشرات الأعضاء في البرلمان الأوكراني "راداً" مشروع قرار جديد يقضي بإدراج حركة "حماس" الفلسطينية على قائمة التنظيمات الإرهابية.

ونشرت أولغا فاليليفسكايا-سماغلوك، النائبة عن حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على صفحتها في موقع "فيسبوك" في ساعة متأخرة من الخميس نص التشريع الذي قدمته إلى البرلمان، مؤكدة أن مشروع القرار حصل حتى الآن على دعم 80 نائباً من مختلف الأحزاب.

وشددت المشرعة على أنه يتعين على أوكرانيا تصنيف "حماس" كمنظمة إرهابية، مضيفة أن كييف بهذه الخطوة "ستنضم إلى العالم المتحضر وشركائها الاستراتيجيين وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان". كما وصفت فاليليفسكايا-سماغلوك هذا الإجراء بأنه "خطوة تجاه إسرائيل نضجت منذ زمان"، واتهمت روسيا بدعم "حماس" و"استغلالها للضغط على الولايات المتحدة من أجل طلب تنازلات منها في مسائل أخرى".

روسيا اليوم

لافروف: بلينكن كان صريحا ولم يقدم أدلة على الاتهامات الأمريكية بحق روسيا

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لم يقدم خلال أول اجتماع بينهما أي أدلة تثبت صحة اتهامات واشنطن المتعددة الموجهة إلى موسكو في السنوات الأخيرة. وكشف لافروف، خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى "ماراثون المعرفة الجديدة"، عن تفاصيل المفاوضات التي أجراها مع نظيره الأمريكي في عاصمة آيسلندا ريكيافيك الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أنهما بحثا كثيرا من الملفات. وقال وزير الخارجية الروسي: "كنت صريحاً جداً وكذلك بلينكن، وهو استمع إلى كلامي بعناية وطرح مواقفه التي تضم دائما، كما هو معروف، ادعاءات موجهة ضد روسيا بخصوص التدخل المزعوم في الانتخابات وهجمات سيبرانية على أنظمة مهمة". وتابع: "لكني ذكّرته بأننا نطلب دائما من الزملاء الأمريكيين، عندما وجهت إلينا هذه الاتهامات في السنوات الأخيرة، تقديم دليل واحد على الأقل يثبت ارتكابنا هذه الأعمال".