الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان من الاونيسكو: هدف رسالة رئيس الجمهورية تحريك الوضع الحكومي المأزوم

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح من الاونيسكو ان "هدف رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حال انعدام الوزن، وهذا أهم ما يجب ان تخلص اليه المناقشات النيابية".

وكالة الأناضول

أنقرة: إسرائيل تواصل استهتارها بالاعتداء على المصلين بالأقصى

أكدت وزارة الخارجية التركية، أنّ إسرائيل مازالت تواصل نفاقها واستهتارها، عندما اعتدت على المصلين، الجمعة بالمسجد الأقصى بالقدس. وفي تغريدة على تويتر، شددت الخارجية التركية على ضرورة إنهاء الظلم الواقع في القدس بشكل نهائي، والذي يحد من حرية العبادة والمعتقد. وجاء في نص المنشور: "أوقف إطلاق نار في غزة، ثم اعتدِوا في القدس! إنّ الاستهتار والنفاق الإسرائيلي مستمر. أصبح وقف الظلم الذي يحد من حرية الاعتقاد والعبادة في القدس، أمرا لابد منه".

وفي وقت سابق الجمعة، أدى 50 ألف فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، كما أدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي. وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 20 فلسطينيا بجروح، خلال اقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة بعد صلاة الجمعة، حيث استهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقتل قائد الجيش النيجيري وعدد من كبار الضباط بتحطم طائرة عسكرية

أكدت ثلاثة مصادر عسكرية، مقتل قائد الجيش النيجيري في حادثة تحطم طائرة عسكرية كان يستقلها. قالت ثلاثة مصادر عسكرية لوكالة الأنباء "رويترز" إن قائد جيش نيجيريا اللفتنانت جنرال، إبراهيم اتاهيرو، قتل في تحطم طائرة.

وأكدت القوات الجوية النيجيرية، في بيان صادر عنها، إن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا الدولي، وإنها تحقق في سبب الواقعة.