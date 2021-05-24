الجمهورية 19/5/2021

جهاز لمحاربة التوتر

أعلنت شركة Apollo neuro أنها ابتكرت جهازاً محمولاً جديداً يساعد الناس على محاربة التوتر وتبعاً للخبراء في الشركة فإن الجهاز الجديد الذي يمكن تثبيته على المعصم أو الكاحل بواسطة حزام مرن، تم تطويره بتعاون مجموعة من العلماء وأطباء الأعصاب وهو آمن صحياً كونه يساعد المستخدم على محاربة التوتر من دون استعمال أية أدوية قد تترك آثاراً جانبية على الجسم.

الجمهورية 21/5/2021

أصحاب هواتف اندرويد في خطر

يجري تحذير مالكي هواتف أندرويد مؤخراً من تهديد خطير آخر، وهو خطر لا يستطيع المستخدمون تجاهله، ويأتي التنبيه الجديد من خبراء الأمن الإلكتروني الذين اكتشفوا جزءاً سيئاً من البرامج الضارة المصممة لسرقة تفاصيل البنك وبطاقات الإئتمان. وعلى عكس آبل التي لا تسمح إلا بتثبيت التطبيقات عبر متجر التطبيقات الرسمي الخاص بها، يعد أندرويد أكثر انفتاحاً مع قدرة المستخدمين على إضافة برامج إضافية الى أجهزتهم بعيداً عن متجر "غوغل بلاي".

نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة

استعرضت سامسونغ خلال فعاليات مؤتمر "Display week 2021" الذي عقد عبر الإنترنت أهم انجازاتها في مجال الشاشات التي قد تساهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة وعرضت الشركة شاشات "OLED" مرنة يمكن ان تستخدم على الهواتف المحمولة يتم طي هيكلها عن أكثر من محور، أو هاتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.