TL

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا بوجود 16 حالة حرجة لديه وحالة وفاة.

المنار

زجَّ رئيسُ حكومةِ العدوِ بحفنةٍ من الصهاينةِ ليعاودوا اقتحامَ المسجدِ الاقصى ، والاعتداءَ على حرمتِه بحمايةِ شرطةِ الاحتلالِ ليوهمَ المتوهمينَ أنَّ المعادلاتِ لم تتغير، لكنْ على من تتلو أكاذيبَكَ يا نتانياهو، فالكلُّ في كيانِ الاحتلال ِ من أبسطِ مستوطنٍ إلى أحنَكِهم باتَ يدركُ أنَّ ما بعدَ مواجهةِ الأيامِ العشَرةِ ليس كما قبلَها .

nbn

في جلسة الرسالة ما بين التلاوة والنقاش، كانت رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري مدموغة فعلاً وقولاً بطابع الوحدة ثم الوحدة.

mtv

تواصل وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، بقيادة سمير يزبك وبمؤازرة من فوج مغاوير البحر في الجيش والمراكز البرية في الدفاع المدني، عمليات البحث عن الشاب مصطفى وليد جواد من عكار، الذي فقد قبل ظهر اليوم بينما كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطئ حالات، وجرفته موجة عالية لدى صعوده على صخرة للقفز في مياه البحر. وتجري الفرق عمليات مسح للشاطئ الممتد من حالات وصولاً حتى جونية. وتواجه مهمتهم للعثور على الشاب المفقود، صعوبة كبيرة، نظراً لارتفاع الأمواج المتلاطمة والتيارات المائية.

NTV

انتظرناها من سعد وجبران، فجاءت حرباً على ورقِ الشوارع بين القومي والقوات فالحزبان وَجدا طريقاً لخرقِ المشهدِ السياسي الاجتماعي.. وتقديمِ نُسخةٍ مُحدّثة عن لبنان القابلِ لاستعادةِ لُغةٍ خاصة بالقتال في أيِ لحظة.

OTV

في كل مكان وزمان وظرف، هناك المهم، والأهم. ففي لبنان اليوم مثلاً، حيث تستعر أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، تناولُ جوهر المشكلة دستورياً وميثاقياً مهم، لكن الأهم على سبيل المثال، هو علاج موضوع الدعم، بما يحول دون تهديد الجزء الأكبر من اللبنانيين في معيشتهم اليومية.

LBC

رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب : "الرئيس المكلَّف عاجز عن التأليف". رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية : "تأكيدٌ على التكليف" . هل من عاقل كان يتوقَّع أن تكون النتيجة غير ذلك؟

في الأساس لا مفاعيل دستورية لرسائل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، هي من باب لزوم ما لا يلزم، وسقفُها "معنويات" لا أكثر ولا أقل، وحتى "المعنويات" لم تعد متوافرة.

الميادين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفداً ضم عدداً من قادة القوى والفصائل الفلسطينية وممثليها، ضمنهم الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة.

الجزيرة

تعرضت باحات المسجد الأقصى لعدة اقتحامات من قبل المستوطنين، واعتدت قوات الاحتلال على فلسطينيين واعتقلت بعضهم، في حين دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل محذرة من العودة "لنقطة البداية".

العربية

الصحة السعودية: لم يتم رصد حالات إصابة بمرض الفطر الأسود في المملكة.