لبنان الحر

أوضحت المديرية العامة للنفط في بيان، أن "منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت، وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق".

صوت لبنان

دعا نقيب الصيادلة غسان الأمين المسؤولين ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه الناس بموضوع الدواء. ورأى أن الحل يكمن بأن "يجتمع المسؤولون مع حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة المستقيلة والوزارات المعنية لوضع خطة لإنقاذ قطاع الصيدلة لأن الناس يمكنها أن تعيش بنصف رغيف خبز ومع القليل من المحروقات لكنها لا يمكن أن تعيش بنصف حبة دواء إذا كان لديها أي إشكال صحي".

radio orient

نعى مكتب مجلس شورى الدولة في بيان، "المأسوف على شبابه القاضي الدكتور وهيب دوره، المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 22 أيار 2021، نتيجة مضاعفات مرض كورونا".

اذاعة النور

غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن عزالدين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في اجتماع استثنائي للجان البرلمانات الإسلامية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وللبحث في ما يتعرض له من جرائم وارتكابات إسرائيلية.

صوت المدى

التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام رئيس "لجنة الصداقة اللبنانية الكندية" النائب الكندي من أصل لبناني فيصل الخوري، في مكتبه في مونتريال، وتم التداول في الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان. وأكد الطرفان "أهمية مساعدة كندا للشعب اللبناني في الأزمة الراهنة، وإمكانية زيادة المساعدات لتشمل مختلف القطاعات".