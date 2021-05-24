الديار / محمد علوش

نقل عن مصادر نيابية قولها إن المجلس النيابي نجح بعدم تفضيل طرف على آخر، وتحميل الطرفين المسؤولية المشتركة لتشكيل الحكومة، كاشفة أن الرئيس نبيه بري نجح أيضاً بإبقاء مبادرته على قيد الحياة، وهذه المبادرة باتت الحل الوحيد المتاح للتشكيل، وتحظى بدعم عربي ودولي كامل، إذ أن كل زيارات السفراء العرب والأجانب إلى عين التينة تشدد على دعم مبادرة رئيس المجلس، وتضع بتصرفه كل إمكاناتها لإنجاحها، وبالتالي هي لم تعد بحاجة سوى لقيام الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون بواجباتهما الدستورية على أكمل وجه، وهذا ما يدركه الرئيس بري جيداً، إذ أنه أصبح على قناعة كاملة بأن ما يُعيق تشكيل الحكومة اليوم هو سوء العلاقة الشخصية بين الحريري وعون.

الجمهورية/ فادي عبود

قال إنّ أكبر مساعدة تقدمها الدول الأجنبية والعربية للبنان تكون في دعمنا لتطبيق قانون يحمينا من أي فساد، فنحن نحتاج إلى حماية من الفساد في المستقبل لنتمكن من بناء وطن منتج وفاعل وعدم تكرار المأساة التي حصلت، ولتأمين الحماية نحتاج إلى تطبيق الشفافية الكاملة، فإنّ قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هو القانون الذي يؤمن الحماية للجميع، ويضبط الرقابة على المال العام ويجعل المواطن مراقباً مباشراً، فالانتخابات قريبة وهذه فرصتنا الحقيقية ليصبح قانون الشفافية هو معيار خياراتنا.

اللواء/ غاصب المختار

قال إنه ثمّة من رأى أن كلمة الرئيس سعد الحريري أقفلت الأبواب أمام أي حل توافقي خلافاً لكلمة النائب جبران باسيل التي تضمنت انفتاحاً على الحلول وفق المعايير الدستورية والميثاقية. وقال هؤلاء: إن نص موقف المجلس واضح وفيه: يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة جديدة، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وهو بهذا المعنى وضع الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري، فليتفضل إذاً ويتفاهم مع رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة بناء لموقف المجلس، وأبواب بعبدا مفتوحة له.

نداء الوطن/ ماجدة عازار

نقلت عن مصادر مطلعة على موقف بعبدا قولها إن الرسالة الرئاسية حققت الغاية منها، وهي تحريك الملف الحكومي الذي جمّده الرئيس المكلف سعد الحريري، علماً أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يطلب سحب التكليف من الحريري ولا دفعه إلى الاعتذار كما ادّعى الحريري في كلمته، وكما يروّج نواب تيار "المستقبل" ومصادره.