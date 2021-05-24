روسيا اليوم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين بسبب إقليم تيغراي

أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب "الفظائع" في إقليم تيغراي. وأشارت الحكومة إلى أنها حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيراً إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي". وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيغراي بسبب الأعمال القتالية منذ نوفمبر الماضي.