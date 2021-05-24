الوكالة الوطنية للإعلام

لقاء التقدمي والقوات في الشوف: ترسيخ مستمر للمصالحة وتنسيق لمعالجة هموم المواطنين

عقد لقاء في مركز "القوات اللبنانية" في دير القمر، في إطار التواصل والتنسيق الدائم بين حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي، حضره عن "التقدمي" عضو مجلس القيادة المحامي وليد صفير ووكيلا داخلية الإقليم والشوف الدكتوران بلال قاسم وعمر غنام، وعن "القوات اللبنانية" منسق الشوف جوزف تابت ونائبه جريس عون.

وأكد المجتمعون "الترسيخ المستمر للمصالحة والعيش الواحد"، وتم الإتفاق على "مقاربة الأمور المعيشية والصحية والإنسانية بروح التعاون والتنسيق، لمعالجة هموم المواطنين من أبناء الجبل، في ظل الوضع الإقتصادي المتردي.

وكالة الأناضول

مستوطنون يعاودون اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة الظهر

عاود عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في فترة ما بعد صلاة ظهر الأحد، بعد ساعات من اقتحامهم المسجد صباحًا. وبحسب بيان لدائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس، بلغ إجمالي عدد من اقتحموا المسجد خلال فترة ما بعد الظهيرة بحماية شرطية مشددة 126 متطرفاً يهودياً. وكان 28 مستوطناً قد اقتحموا المسجد الأقصى كمجموعة أولى خلال فترة ما بعد الظهيرة، قبل أن يصل إجمالي العدد إلى 126، بحسب المصدر ذاته. واعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً من المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين لساحاته، وفق الأوقاف الفلسطينية. وصباح الأحد، اقتحم 127 مستوطناً متطرفاً المسجد الأقصى على دفعات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد وذلك خلال الفترة الصباحية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تفاقم التوترات… هل يعلق المغرب التعاون الأمني مع إسبانيا؟

كشفت مصادر مطلعة أن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا انعكست بشكل كبير على مستويات عدة، ولم يقتصر ذلك على الجانب الاقتصادي فقط، حيث أكدت المصادر أن هناك توجه مغربي نحو تعليق التعاون الأمني مع إسبانيا.

ويشمل التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا مستويات عدة منها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومستويات استخبارية أخرى، يقول خبراء إن إسبانيا ستتضرر بشكل أكبر من المغرب حال تعليقها.

وفي آخر تطورات المشهد دعت وزارة الخارجية المغربية إلى التحقيق في ملابسات استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مؤخراً بين البلدين.