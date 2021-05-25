TL

مساعي بري تلاقيها بكركي وخصوصا في ضوء ‏مبادرة البطريرك الراعي الاخيرة ودعوته الرئيس المكلف الى تقديم تشكيلة محدثة والاتفاق مع رئيس الجمهورية على الهيكلية والحقائب والأسماء وفق معايير حكومة اختصاصيين.

المنار

هو سيف القدس المسلول الذي ما زال محكما على رقاب المحتلين، لن يحله من ميثاقه شيء، فنار الثورة ستبقى صاروخا تحت الزناد متى عاد المحتل لاشعال ناره، وفي اليد سكين، تحكم اصابة المحتل متى تمادى اعتقالات وتنكيلا. وما جراح جنديين صهيونيين باصابة محكمة على يد استشهادي في حي الشيخ جراح سوى بعض الدليل، وهي تأكيد ان الثورة الفلسطينية على طريق القدس مستمرة في كل ارض فلسطين، وان ما بعد عملية سيف القدس غير ما قبلها.

nbn

بين جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية وعيد المقاومة والتحرير أطل رئيس مجلس النواب نبيه بري على الوطن بنداء جامع كان ترجمة بالفعل في الجلسة النيابية فيما وضع اليوم خارطة طريق لخروج لبنان من الأزمات التي يتخبط فيها.

mtv

سيناريو الحكومة الانتقالية الانتخابية يبقى افضل من السيناريو الذي المح اليه نائب رئيس تيار المستقبل. فمصطفى علوش أعرب عن اعتقاده أن ولاية الرئيس عون لن تصل الى نهايتها، وتوقع تفككا وانهيارا للعهد وانقساما وشغبا مفتوحا.

NTV

لا يتعب التحرير ولا يصيب وجهه ضيم. يكبر في السن فيكبر القلوب. وفي عامه العشرين يزهر العيد في جنوب عاد عام ألفين إلى خريطة الوطن. قلد البلاد وسام النصر وقادها إلى شموس من الحرية. لكن قياداتها السياسية لم تكن على قدر المسؤولية فأطفات شموع الأعياد وأغلقت بوابات الوطن وفي عيد التحرير فإن التحرر من هذه القيادات بات مسؤولية الشعب.

OTV

في الموضوع الصحي، فمصدر قلق يومي لجميع اللبنانيين، ولا سيما لناحية فقدان كثير من الأدوية، تماما كفقدان المحروقات لأسباب يقول المعنيون إنها طبيعية في ظل أزمة الدولار، من دون أن ينجحوا في إقناع الخائفين من تكرار مشهد الطوابير.

LBC

من روايات البلد العجيب الغريب: "هناك من يشتري أدوية أمراض سرطانية بآلاف الدولارات ويضعها في جيوبه ويغادر الى اقرب بلد: قبرص وتركيا وغيرهما، ويبيعها ويكسب آلاف الدولارات، واذا كشف أمره يسجن 15 يوما".

الميادين

قالت جين ساكي، السكرتيرة الصحفية للرئيس الأميركي ​جو بايدن​، أن "​البيت الأبيض​ يطالب بإجراء ​تحقيق​ دولي في حادثة ​طائرة​ راين إير، ويناقش القضية عبر عدد من القنوات مع المنظمات الدولية".

الجزيرة

اعلنت "​الرئاسة المصرية​" ان الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، تباحث هاتفيًا مع "الرئيس الأميركي" ​جو بايدن​، مشيرة الى ان البحث تناول آخر التطورات الإقليمية والسياسية. موضحةً انه "تم تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية، فضلا عن بحث علاقات التعاون الثنائي". وذكرت انه "تم التباحث بشأن ​القضية الفلسطينية​ وسبل إحياء عملية ​السلام​ ودعم وقف إطلاق النار".

العربية

أعلنت السلطات السعودية تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين الموجودين خارج المملكة من مواطني الدول التي تم تعليق السفر منها بسبب كورونا، وذلك من دون دفع أية رسوم خاصة .