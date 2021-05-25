لبنان الحر

غرّد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": "ما نشره زميلي الدكتور بلال عبدالله حول المخالفات الكبيرة التي تقوم بها إحدى المؤسسات التجارية الكبرى على ساحل إقليم الخروب، والتي تتمتع بحماية مميزة، وتضع يدها على أملاك الدولة، تستثمرها كما تشاء هو برسم الأجهزة الأمنية والقضائية من نيابات عامة معنية بحماية الممتلكات العامة".

صوت لبنان

أشار الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى أن "العراضة التي نظّمها "الحزب السوري القومي" في ​الحمرا​ والتهديدات التي أُطلقت، تنبئ أن نظام التخريب والفتنة يشحذ عدّته، وهو الخبير بإشعال الفتن".

radio orient

اشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان ​الليرة اللبنانية​ قبل الازمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي من العملات الاجنبية.

اذاعة النور

أشار وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، إلى أنّ "الخامس والعشرين من أيّار تاريخ سُطّر بنضال جيش أبي وشعب صامد، وبإرادة وعزيمة نحن أحوج إليها في هذا الوقت لتحرير وطننا من ​الفساد​. فلنكمل الإنتصار ونحقّق لشعبنا حياة كريمة".

صوت المدى

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنع "إذا ‏ستمرت الأزمات من دون مبادرة فورية لمعالجتها فإنها سوف تطيح بلبنان، وحري بالجميع بل ‏الواجب المسؤولية الوطنية والقومية تفرض على الجميع أن يستشعروا خطورة المرحلة المصيرية ‏التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهم".‏