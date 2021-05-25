أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة إلا رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي. وقال الرئيس الإيراني إن اعتراف واشنطن بفشل العقوبات انتصار للشعب الإيراني.

أكد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، أن بلاده ستعود إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي بعد رفع العقوبات عنها والتأكد من ذلك وأن "هناك ثمة مؤشرات على عزم الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لا تزال مستمرة". وقال: "تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية لمدة شهر لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني".

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، ان بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %. ولفت صالحي إلى أن ذخائر إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % بلغت أكثر من 2 كغ، فيما بلغت ذخائر اليورانيوم بنسبة 20% أكثر من 90 كيلوغراما.

اعتقلت السلطات التركية في اسطنبول رجلا بتهمة العمل كخبير متفجرات لدى تنظيم "داعش" وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة. وأفادت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية أن مصطفى عبد الوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، اعتقل مع 3 من المشتبه بهم في اسطنبول حيث يقيم بعد فراره من سوريا عبر مصر. ولفتت القناة إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، وبينها ضد المصالح الأمريكية، كما "شارك خبرته مع إرهابيين محتملين في بلدان أخرى عبر الإنترنت".

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اجتماعا في جنيف، وصف بأنه "مرحلة مهمة" في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة.وقال البيان المشترك أن باتروشيف وساليفان تناولا مجموعة واسعة من القضايا، مضيفا لأنه "تم إيلاء الأولوية لقضية الاستقرار الاستراتيجي، حيث أعرب الطرفان عن الثقة بإمكانية التوصل إلى حلول مقبولة لكليهما في عدد من المجالات"وحسب البيان، فإن المحادثات جرت "بطريقة بناءة"، ورغم بقاء خلافات، "مكنت من فهم مواقف بعضنا البعض بشكل أفضل".