ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن "التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

يقوم نشطاء وتنسيقيات احتجاجية في العراق بحشد لتظاهرات "كبيرة" من المقرر أن تنطلق اليوم. وحدد "المحتجون ثلاث نقاط للتظاهر، وهي ساحات الفردوس والتحرير والنسور في العاصمة بغداد".

قرّر مجلس الانضباط العسكري في الجزائر تجريد القائد السابق لجهاز المخابرات الداخلية، الجنرال واسيني بو عزة، من رتبته وتنزيلها لأدنى رتبة وهي جندي.وأدين بوعزة في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث اُتهم بوعزة بدعم وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للوصول لمنصب الرئيس.