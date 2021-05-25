الجزيرة - السعودية

رسالة لخادم الحرمين من رئيس غينيا الاستوائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بمناسبة عيد استقلال المملكة الخامس والسبعين

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات بمناسبة عيد استقلال المملكة الخامس والسبعين، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها. وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التبريك لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة الوطنية، متمنين للأردن مزيدا من التقدم والازدهار. كما تلقى جلالة الملك برقيات، بهذه المناسبة، من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، ورئيس لجنة أمانة عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديري المخابرات العامة والأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة. وأكد مرسلو البرقيات بهذه المناسبة التي تتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية، أن الاستقلال هو ثمرة كفاح أبناء الأردن ونضالهم، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، من أجل الحرية والكرامة والنهضة والتقدم، لافتين إلى الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.