الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن سياسية قولها أنه من المناسب للبنان اليوم يبقى، بحسب رأي دول الخارج، بالتوافق بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري على تشكيل الحكومة الإنقاذية، عبر تسوية بينهما، أو مصالحة أو اتفاق ما، ولكن بما أنّ هذا الأمر لا يبدو أنّه سيحصل، فهي تؤيّد وتدعم إجراء الإنتخابات النيابية. أمّا لماذا في موعدها وليس انتخابات نيابية مُبكرة، فأوضحت هذه الأوساط بأنّ هذا البند كان موضوعاً على الورقة السياسية في المبادرة الفرنسية، لكنّه ألغي لتعذّر حصوله، ولكي تتمّ الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها أي الإنتخابات النيابية ثمّ الرئاسية.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن القريبون من بكركي قولهم أنه الرغم من انّ البطريرك مار بشارة بطري الراعي يلمح ضمناً الى انّه أصبح لا يمانع في اعتذار الرئيس سعد الحريري، اذا اضطر الأمر، غير انّ السيناريو الافضل، من وجهة نظره، يبقى في ان يلتقي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري الحريري مجدداً، وأن يتفقا على تشكيلة جديدة، لأنّ تغيير الحريري قد تكون له تبعات سلبية على مستوى البيئة السنّية التي لن تتقبّل تكليف شخصية تفتقر الى غطاء الطائفة المستمد من المفتي والحريري ورؤساء الحكومات السابقين، ما يهدّد بأزمة اضافية ليست في أوانها بالتأكيد.

نداء الوطن/ الان سركيس

نقل عن معلومات سياسية قولها أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سينشّط إتصالاته، وقد تكون له لقاءات مع الرئيس المكلّف ومع رئيس الجمهورية لطرح مخارج تقوم على قاعدة تسريع تأليف حكومة إختصاصيين مستقلّة بلا ثلث معطّل، وفي حال عدم عقد لقاءات ثنائية، فإن حركة الموفدين قد تنشط بين بكركي وبعبدا من جهة وبين بكركي و"بيت الوسط" من جهة أخرى، مع أن الأمل بتحقيق خرق ما ضئيل لأن لكل فريق متنازع حسابات داخلية وإنتخابية وطائفية وحتى إقليمية.

اللواء/ معروف الداعوق

قال أنه ليس من خيار امام عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنقاذ ما تبقى من عهده، الا تسريع الخطى وتجاوز العقبات لتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، وهو يعرف ذلك تمام المعرفة، لأن مصير أي حكومة أخرى عدم النجاح.