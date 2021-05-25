روسيا اليوم

نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد (صور)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، تعيين دافيد (دادي) برنيع رئيسا جديدا لجهاز الموساد. وقال رئيس الوزراء في كلمة بالمناسبة "من يجرؤ يفوز ولكن يجب على أحد أن يجرؤ ويصادق على العمليات التي يقدمها له من يجرؤ للمصادقة عليها وهذا يصبح أصعب أكثر فأكثر.. كل عملية هي أكثر جرأة وخيالية من سابقتها.. أنتم أفضل من جيمس بوند.. العمليات التي ينفذها الموساد تنفذ في كل ربوع المعمورة وهي تنفذ من قبل كل واحد وواحدة منكم بتشابك الأيدي والطاقات مع جميع الجهات. وأضاف: "أعلن لكم اليوم عن تعيين دافيد (دادي) بارنيع لمنصب رئيس الموساد القادم والدائم كي يستمر الموساد وتستمر إسرائيل المضي قدما على درب الإنجازات بغية ضمان أمنها. وتابع قائلا إن "المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد وواحدة منكم هي منع إيران من التزود بسلاح نووي.. هذه هي المهمة العليا". وصرح نتنياهو "أثمن كثيرا صديقتنا الولايات المتحدة التي تقف إلى جانبنا منذ سنوات عديدة هذا جزء من أمننا القومي، ولكن قد تكون هناك حالة عندما هدفنا الأعلى ألا وهو ضمان عدم قيام الملالي بوضع حد لوجود الشعب اليهودي الذي يستمر آلاف السنين، سيلزمنا باتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة، إسرائيل لن تسمح لإيران بالتزود بسلاح نووي". وأفاد بأنه وفي أي حال من الأحوال سواء إن تم التوصل إلى اتفاق أم لا ستفعل إسرائيل كل شيء من أجل منع إيران من التزود بسلاح نووي لأن الحديث يدور حول الوجود.

روسيا اليوم

باتروشيف وساليفان يجتمعان في جنيف تمهيدا للقمة الروسية الأمريكية

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اجتماعا في جنيف ليوم، وصف بأنه "مرحلة مهمة" في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة. وقال بيان مشترك صدر في أعقاب الاجتماع، إن لقاء باتروشيف وساليفان جاء استمرارا منطقيا للمفاوضات التي جرت في 19 مايو بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة أنتوني بلينكين. وأضاف البيان أن باتروشيف وساليفان تناولا مجموعة واسعة من القضايا، مضيفا لأنه "تم إيلاء الأولوية لقضية الاستقرار الاستراتيجي، حيث أعرب الطرفان عن الثقة بإمكانية التوصل إلى حلول مقبولة لكليهما في عدد من المجالات". وحسب البيان، فإن المحادثات جرت "بطريقة بناءة"، ورغم بقاء خلافات، "مكنت من فهم مواقف بعضنا البعض بشكل أفضل". واتفق الطرفان على أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة من شأنه أن يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار على الساحة العالمية.