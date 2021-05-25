الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية في ذكرى التحرير: نتعهد مواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا وعلينا تحرير الدولة من الفساد كما حررنا الارض

حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذكرى تحرير الاراضي المحتلة في الجنوب في العام 2000 من الاحتلال الاسرائيلي، وأكد "الاستمرار في مسيرة استرجاع السيادة والعمل على تحرير الدولة من الفساد". موقف الرئيس عون جاء في كلمة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، جاء فيها: "في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة، ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا. وكما حاربنا العدو وحررنا الارض، علينا اليوم مجتمعين ان نحرر الدولة من الفساد ونعيد لبنان الى سكة النهوض والازدهار. وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاحات وتعيد كرامة الحياة الى مجتمعنا".

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون عضو "تكتل لبنان القوي" النائب حكمت ديب، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في البلاد وحاجات منطقة بعبدا الانمائية. وأوضح النائب ديب ان البحث تناول ايضا "مسار تشكيل الحكومة بعد جلسة مجلس النواب الاخيرة"، معتبرا أن "فارقا كبيرا حصل بين الدعوة الايجابية الى التعاون والحوار للخروج من المأزق الحكومي، وبين التوجه السلبي الذي برز في كلمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الامر الذي يثير علامات استفهام حول وجود رغبة حقيقية في تشكيل حكومة جديدة، ام البقاء على التوجه الذي يعرقل الحلول بدلا من تسهيلها".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان: تركيا تصدر "مسيرات" مسلحة إلى بولندا

في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندريه دودا..

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصدر طائرات بلا طيار (مسيرة) مسلحة إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أندريه دودا، الإثنين، في العاصمة أنقرة. وأشار أردوغان إلى أن تركيا سترسل قريبًا طائرات "F-16" إلى بولندا كجزء من مهمة الشرطة الجوية المعززة للناتو. وأضاف:" لأول مرة تركيا ستصدر طائرات بلا طيار إلى بلد عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي". وأردف:" لم نكتف بالتغلب على التقصير الذي كان حاصلًا في الصناعات الدفاعية فحسب، بل نقلنا بلادنا إلى نادي الكبار في هذا المجال عبر خطواتنا خلال 19 عامًا الأخيرة". وأعرب أردوغان عن ترحيبه بإرسال بولندا طائرات دورية بحرية وبعثة عسكرية إلى قاعدة "إنجرليك" في ولاية أضنة جنوبي البلاد في إطار مسؤوليات الناتو تجاه تركيا. والسبت، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اعتزام بلاده شراء 24 طائرة مسيرة من تركيا، من طراز طائرات بيرقدار "تي بي 2" المسلحة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ملك الأردن يثمن جهود مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ثمّن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، الجهود الكبيرة لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري. ونقل ملك الأردن لوزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بين بلده ومصر، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. كما أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بسامح شكري ضرورة البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي، بما يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأشاد بالتنسيق والتشاور المستمرين بين مصر والأردن، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.