واقع فلسطيني جديد يتطلب مقاربات مختلفة - مروان المعشّر – 24/5/2021

قال أن الانتهاكات التي قامت وما زالت تقوم بها اسرائيل من خلال استهداف المدنيين ومحاولات التهجير الواسعة ضد المواطنين المقدسيين من الأحياء المقدسية في الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، واستبدالهم بمستوطنين اسرائيليين، والقصف الإسرائيلي الأخير لغزة، هي جرائم حرب وتطهير عرقي تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية. لكن النتيجة النهائية أظهرت فشلاً ذريعاً للحكومة الإسرائيلية وآلتها العسكرية في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه وحقه التاريخي فيها. فلم يكن الشعب الفلسطيني موحداً كما هو اليوم في وقوفه ليس ضد الاحتلال الاسرائيلي فحسب، بل ضد ما أصبح واضحاً للعالم من ممارسات اسرائيلية لم يعد بالإمكان وصفها إلا بنظام الفصل العنصري "الابرتهايد".

دور الأمم المتحدة في تأطير الانتقال الديمقراطي الليبي من خلال قرارات مجلس الأمن – 24/5/2021

انخرطت الأمم المتحدة في المسار الانتقالي الليبي منذ انطلاقه. وتمثل القرارات الأممية التي بلغت 36 قرارا مخصصا ليبيا علامة بارزة على هذا الدور. ويبرز تواتر تلك القرارات العلاقة الوثيقة بين تطور الوضع الليبي من ناحية وتفاعل المنظمة الأممية معه صعودا وهبوطا، تسارعا وتباطؤا. بينما تكشف مضامين تلك القرارات أن الأمم المتحدة لم تكن تنظر إلى الانتقال الديمقراطي كمجرد إجراءات شكلية تهم نقل السلطة واستقرارها فحسب، بل كانت نظرتها تتسع لتشمل الإطار الذي يتطور فيه الانتقال الديمقراطي، وأساسا كل ما يحتاجه لتأمين ذاته مثل مصادر التمويل (مشاكل النفط) والأمن (الصراعات الداخلية والسلاح والإرهاب).

لكن الوجه الآخر لكل هذه الترسانة من القرارات، ممثلا في كثرة القرارات من ناحية والعودة إلى نفس القضايا من ناحية ثانية لمدة عشر سنوات، ليس إلا علامة على محدودية نجاعة ذلك التدخل. وفي خلاصة هذا الجرد للقرارات الأممية المخصصة للحالة الليبية منذ اندلاع الثورة، نتبين تفاعلها مع تطورات الوضع وانفعالها به. لكن الأخطر حسب رأينا في كل ذلك هو أن هذه القرارات هي شهادة على محدودية نجاعة التدخل الأممي إن لم نقل فشله في معالجة الوضع الليبي وفرض حل على الفرقاء الليبيين ينهي مرحلة الانتقال الديمقراطي ويوصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار. وهي بذلك علامة على أزمة هذه الإدارة التي تجسمها بعثة الأمم المتحدة، الهيكل الذي أوكلت له الأمم المتحدة الإشراف على ذلك الانتقال.