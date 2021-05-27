الوكالة الوطنية للإعلام

أبو شقرا للوطنية : الاعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر فتحت والتفريغ سيبدأ الليلة والبنزين في الاسواق من صباح غد

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" انه "تمت الموافقة على فتح الاعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر من قبل مصرف لبنان والمصارف، وذلك بعد تدخل ومسعى من رئاسة الحكومة لتحويل الاموال للبواخر".

وأشار أبو شقرا الى انه "قام باتصالات مع الشركات المستوردة ومع وزارة الطاقة لحل هذا الموضوع". وطمأن "أن البواخر ستبدأ بالتفريغ ابتداء من الليلة والبنزين سيكون متوافرا في الاسواق اعتبارا من صباح غد".

وكالة الأناضول

أردوغان: واثق بتحقيق طفرة بنمو اقتصاد تركيا لعام 2021

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن يسجل نمو اقتصاد البلاد طفرة خلال العام الحالي 2021، بشكل يتجاوز كافة التقديرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وأوضح الرئيس التركي أن جائحة كورونا وضعت البلاد أمام اختبار لقوة وفعالية النظام الصحي، وأضاف: "والحمد لله نجحنا بهذا الامتحان".

وأشار أن الحكومة استنفرت كافة إمكاناتها وقدراتها للحفاظ على صحة أبناء الشعب وأمنهم وعملهم ولقمة عيشهم طوال 14 شهرًا من عمر جائحة كورونا.

وأكد أنه في الوقت الذي تخبطت فيه الكثير من الدول - بما فيها المتقدمة - بسبب الجائحة، واجهت تركيا هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر بفضل البنية التحتية المتينة والكوادر الطبية المؤهلة.

وأردف أن بلاده قدمت كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمواطنين والتجار بهدف استمرار عملية الإنتاج والتوظيف في ظل الجائحة.

وقال: "واثق بأن معدل النمو (الاقتصادي) في تركيا خلال العام 2021 سيتجاوز التقديرات بمراحل".

ولفت إلى أن الحكومة تتخذ تدابير إضافية للحد من الهشاشة الناجمة عن التلاعب في أسواق المال في بعض الأحيان، والتي لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي لتركيا.

وشدد على أن "حزب العدالة والتنمية" تعهد لدى وصوله إلى السلطة عام 2002، بتحقيق النمو في البلاد على 4 أسس، هي التعليم، والصحة، والقضاء، والأمن.

وأشار إلى المشاريع والإصلاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في هذه المجالات خلال السنوات الـ19 التي قاد فيها "حزب العدالة والتنمية" الحكومات المتعاقبة.

وبشأن الدستور الجديد المزمع صياغته، قال أردوغان إنه "سينبثق من وجدان شعبنا وقناعته، وسيكون أثمن إرث نتركه للأجيال القادمة".

من جهة أخرى، أفاد الرئيس أن الأمن التركي قضى على الشبكات الإجرامية واحدة تلو الأخرى خلال الأعوام الـ19 الأخيرة.

وتطرق إلى الإنجازات المهمة التي تحققت بالمجال الأمني خلال هذه المدة، مبينًا أن تركيا تحولت من مرتع للمنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية والعملاء الدوليين، إلى دولة تنعم بالأمن والاستقرار.

وأوضح أن بلاده لم تتردد في سحق منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد، وتقويض مدى تهديداته الواردة من سوريا والعراق.

وذكر أن تركيا خاضت كفاحا لا هوادة فيه ضد الشبكات الإجرامية، حيث كانت هذه المنظمات تتمتع بنفوذ كبير من شأنه التأثير على السياسيين وحياة المجتمع في السابق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بلينكن: نعمل مع مصر من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف بلينكن خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أثناء زيارته للعاصمة المصرية للمرة الأولى منذ توليه منصبه، أن "مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين".

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الوزير بلينكن، فور وصوله للقاهرة، للتباحث حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى ملفات أخرى، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة.

يُذكر أن مصر لعبت دورا رئيسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في التوسط لوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من القتال.

ومن المرتقب أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.