نداء الوطن 21-5-2021

لايكرز الى ال"بلاي اوف" بفضل جيمس

سجل "الملك " ليبرون جيمس سلة قاتلة لفريقه لوس انجلوس لايكرز حامل اللقب ليخرج بفوز مثير على غولدن ستايت ووريورزفي مباراة الملحق ولينتزع بطاقة التأهل الى "البلاي" اوف ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

نداء الوطن 24-5-2021

فورمولا واحد: صدارة تاريخية لفيرشتابن

احرز الهولندي ماكس فيرشتابن سباق جائزة موناكو الكبرى وتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الأولى في مسيرته بعد خمس مراحل هذا الموسم. وهذا الفوز الـ12 لفيرشتابن في سباقات الفورمولا واحد.

فوز ميلووكي ونتس ودالاس

سجل كريس ميدلتون سلة ثنائية قبل اقل من ثانية على نهاية المباراة ليقود ميلووكي باكس لفوز مثير على ميامي هيت بعد التمديد في المباراة الأولى التي جمعتهما في الدور الأول من الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" ضمن منافسات المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.