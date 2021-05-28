الوكالة الوطنية للإعلام

إنهاء النقاش بخلاصة فرعية الكابيتال كونترول وجلسة حاسمة الإثنين ولجنة المال كررت طلبها للمركزي وجمعية المصارف تزويدها بارقام واكلاف البنود المالية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف "بالكابيتال كونترول"، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: سليم عون، آلان عون، حكمت ديب، نقولا نحاس، سليم سعادة، ياسين جابر، أيوب حميد، جميل السيد، أنور الخليل، رولى الطبش، فيصل الصايغ، سامي فتفت، غازي زعيتر، علي بزي، قاسم هاشم، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية وأمين شري، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي وممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم. واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات، وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يدعو الأحزاب لدعم صياغة دستور جديد لتركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم صياغة دستور مدني جديد. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في جزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول، والتي كانت تسمى سابقًا "ياسّي أدا". وشهدت "جزيرة الديمقراطية والحريات" في بحر مرمرة صدور حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد انقلاب عسكري عام 1960. وفي 27 مايو/ أيار 1960، وقع انقلاب عسكري في تركيا، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وقاموا بإعدام مندريس رفقة بعض الوزراء.